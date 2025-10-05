Βρέφος μεταφέρθηκε από τη Μυτιλήνη στην Αθήνα - Νοσηλεύεται με εγκαύματα από καυτό ρόφημα - Real.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Μυτιλήνη, όταν βρέφος υπέστη εγκαύματα από ζεστό ρόφημα που έπεσε πάνω του σε κατάστημα εστίασης στην προκυμαία.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, 20χρονη εργαζόμενη στο κατάστημα φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα από αμέλεια, ρίχνοντας κατά λάθος το καυτό ρόφημα πάνω στο βρέφος, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “Βοστάνειο”, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια έγινε αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Η 20χρονη συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα (“Σωματική βλάβη από αμέλεια”), ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.