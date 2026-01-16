Βρέθηκε νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι - Real.gr

Αναζητούνταν από τις 12 Ιανουαρίου 2026, ενώ για την εξαφάνιση του 25χρονου είχε βγάλει ανακοίνωση το Χαμόγελο του Παιδιού.

Νεκρός βρέθηκε ο 25χρονος που είχε χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου. Η σορός του εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, επί της οδού Μουσών στην Αγία Παρασκευή.

Σε ανάρτηση που έκανε η ομάδα «Anubis Coldcase K9» αναφέρεται πως η σορός του 25χρονου βρέθηκε τα ξημερώματα (16.01.2026) στην Αγία Παρασκευή μετά από έρευνες που διήρκησαν περίπου 3 ώρες.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του. Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους».

Τη υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Αγίας Παρασκευής. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.