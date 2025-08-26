Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή - Real.gr

Ενα ολόκληρο οπλοστάσιο, κυρίως με υλικά και πυρομαχικά του Β’ παγκοσμίου πολέμου βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου στην Καισαριανή.
Συγκεκριμένα, εντός του κάδου εντοπίστηκαν:
-Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι
-Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,
-10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,
-Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
-Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
-Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,
-Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,
-Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,
-Διάφορες φυσιγγιοθήκες,
-Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,
-Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,
-Δύο σιδερογροθιές,
-Ένα ζευγάρι χειροπέδες,
-Δύο πτυσσόμενα γκλομπ,
-διάφορα εξαρτήματα όπλων και
-14 θρησκευτικές εικόνες.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.