Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή - Real.gr

Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

10:32, 26/08/2025
Του Θεοδόση Πάνου

Ενα ολόκληρο οπλοστάσιο, κυρίως με υλικά και πυρομαχικά του Β’ παγκοσμίου πολέμου βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου στην Καισαριανή.

Συγκεκριμένα, εντός του κάδου εντοπίστηκαν:

-Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι
-Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,
-10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,
-Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
-Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
-Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,
-Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,
-Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,
-Διάφορες φυσιγγιοθήκες,
-Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,
-Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,
-Δύο σιδερογροθιές,
-Ένα ζευγάρι χειροπέδες,
-Δύο πτυσσόμενα γκλομπ,
-διάφορα εξαρτήματα όπλων και
-14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.

