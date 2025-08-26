Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή - Real.gr

Του Θεοδόση Πάνου

Ενα ολόκληρο οπλοστάσιο, κυρίως με υλικά και πυρομαχικά του Β’ παγκοσμίου πολέμου βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου στην Καισαριανή.

Συγκεκριμένα, εντός του κάδου εντοπίστηκαν:

-Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι

-Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,

-10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,

-Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,

-Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

-Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,

-Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

-Διάφορες φυσιγγιοθήκες,

-Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,

-Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,

-Δύο σιδερογροθιές,

-Ένα ζευγάρι χειροπέδες,

-Δύο πτυσσόμενα γκλομπ,

-διάφορα εξαρτήματα όπλων και

-14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.