Βρήκαν φυτεία με 186 δενδρύλλια κάνναβης – Συνελήφθησαν οι δύο «καλλιεργητές» - Real.gr

Ακόμα μία φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν οι αρχές που συνέλαβαν και τους δύο «καλλιεργητές».

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν άνδρες της αστυνομίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε χωράφι της ενδοχώρας του Ρεθύμνου όπου βρήκαν δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά 182 δενδρύλλια χασίς ύψους έως και 2,5 μέτρων.

Μάλιστα, εκείνη την ώρα είχαν φτάσει μόλις δύο άτομα – ένας 29χρονος και ένας 31χρονος – προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες για την φροντίδα των δενδρυλλίων. Οι αρχές παράλληλα βρήκαν, εντός της φυτείας, έναν αυτοσχέδιο χώρο διαμονής που χρησιμοποιούσαν οι «καλλιεργητές» για να φάνε και να ξαπλώσουν.

Λίγα μέτρα πιο δίπλα, ήταν και το σπίτι του 29χρονου που στον κήπο του βρήκαν επιπλέον τέσσερα δενδρύλλια χασίς ύψος έως και 3 μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες ενώ κατάσχεσαν ένα αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.