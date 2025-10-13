Βριλήσσια: Άνδρας με τσεκούρι σκόρπισε τον τρόμο προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και ΙΧ - BINTEO - Real.gr

Τον τρόμο σκόρπισε στους κατοίκους των Βριλησσίων ένας 45χρονος με τσεκούρι που προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και ένα αυτοκίνητο.

Ο 45χρονος, κραδαίνοντας ένα τσεκούρι, βγήκε στον δρόμο και έσπασε τα τζάμια ενός ΙΧ ενώ προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1.

Έντρομοι οι κάτοικοι ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ και τον δήμο. Ο 45χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας είναι γνώριμος των Αρχών αφού έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ναρκωτικά.

