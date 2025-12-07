«Βρίσκομαι σε σοκ...»: Η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο στην Καβάλα - Real.gr

Η πρώτη ανάρτηση από την Ολυμπιονίκη μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε μέσα σε τούνελ στην Εγνατία οδό, στην Καβάλα.

Mε ανάρτησή της η Πηγή Δεβετζή ευχαρίστησε όλους εκείνους που επικοινώνησαν μαζί της μετά το τροχαίο, λέγοντας ότι είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Η Ολυμπιονίκης φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος πάνω από το Παληό Καβάλας, με αποτέλεσμα να εκτραπεί το ΙΧ της, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Πηγής Δεβετζή για το τροχαίο:

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ».