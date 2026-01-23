Βύρωνας: Ένας τραυματίας μετά από ανατροπή ΙΧ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος, φθορές σε δύο σταθμευμένα ΙΧ και τραυματισμό ενός άνδρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Βύρωνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κύπρου -στη συμβολή της με τη Βρυούλων- η οποία παρέμεινε κλειστή για περίπου μια ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε σε σταθμευμένο στα δεξιά του δρόμου, σηκώθηκε στις δύο ρόδες και ανετράπη, προκαλώντας ταυτόχρονα φθορές και σε δεύτερο όχημα στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο και έλαβαν καταθέσεις για να διαπιστώσουν τα αίτια του ατυχήματος. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση.



