Το πιο fun festival του καλοκαιριού, το Waterboom Festival , επιστρέφει στην Αθήνα για να πλημμυρίσει την πόλη με νερό και μουσική σε μια από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις της χρονιάς. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης στις 15:00.

Χιλιάδες νερομαχίες, μάχες σώμα με σώμα με νεροπίστολα, γιγάντιες μπουρμπουλήθρες και διαδραστικά παιχνίδια σε ένα ξεχωριστό πάρτι Ζωής, το οποίο θα ζήσουν πάνω από 50.000 επισκέπτες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τον πιο εντυπωσιακό ήχο και φως του φετινού καλοκαιριού.

Στο επίσημο line-up του Waterboom Festival συμμετέχουν οι πιο διάσημοι Trappers, Pop Stars, Influencers και TikTokers της Ελλάδας, που θα εμφανιστούν σε ένα άκρως φαντασμαγορικό stage εξοπλισμένο με γιγάντια κανόνια νερού έτοιμα να δροσίσουν το κοινό με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού είναι και φέτος εδώ και έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει τις προσδοκίες των φανατικών φίλων της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Είστε έτοιμοι να εισέλθετε σε έναν μαγικό κόσμο, όπου το νερό και η μουσική πρωταγωνιστούν σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό που θα σας απογειώσει;!

Grand Sponsor του Waterboom Festival 2023 είναι η Aegean Airlines .

Educational Partner του Waterboom Festival 2023 είναι το Mediterranean College .

Ευχαριστούμε τον Platinum χορηγό της εκδήλωσης Φροντιστήρια Πουκαμισάς , τους Gold χορηγούς Red Bull , Folie , JBL και Coffeelab καθώς και τους Συνεργάτες μας, Judah Club , devolo , 2high , Jerry's The Sweet Foodtruck και Cap Cap .

Lineup: Foureira, Light, Sidarta, Trannos, Rack, Toquel, Fy, Ricta, Saske, Fly Lo

Παρουσιάζουν: Alexandros Kopsialis, Dat Lilly, Cinderella

Προπώληση Εισιτηρίων

Τιμές εισιτηρίων & προνόμια :

Basic: 14€

Δωρεάν Premium Αδιάβροχη θήκη

VIP: 20€

Δωρεάν Premium Αδιάβροχη Θήκη + Πρόσβαση μπροστά στο stage + Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Golden Zone: 35€

Δωρεάν Premium Αδιάβροχη Θήκη + Πρόσβαση στο golden zone μπροστά stage + Ξεχωριστή πύλη ταχείας εισόδου

OnStage: 90€ (100 limited tickets)

Δωρεάν Premium Αδιάβροχη Θήκη + Πρόσβαση πάνω στο stage + Πρόσβαση στην εξέδρα των Influencers + Αναμνηστικό καρτελάκι + Ξεχωριστή πύλη ταχείας εισόδου

Σημεία Προπώλησης

Δίκτυο Public

σε όλα τα καταστήματα Public της Ελλάδος

Ηλεκτρονικά: viva.gr

Τηλεφωνικά : 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni’s, αθηνόραμα.gr)

Ο.Α.Κ.Α. – Μαρούσι