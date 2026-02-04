“WHERE I COME FROM”: Ατομική έκθεση της Λεώνης Γιαγδζόγλου στην Αθήνα - Real.gr

Photographed by Giorgos Vitsaropoulos - #PhotographedByGiorgosVitsaropoulos

Στις 12 Φεβρουαρίου, στις 19:00, εγκαινιάζεται στην γκαλερί Contemporary Athens (Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι) η ατομική έκθεση της πολύπλευρης δημιουργού Λεώνης Γιαγδζόγλου με τίτλο “WHERE I COME FROM”. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου.

Αντίθετα με όσα συμβαίνουν συνήθως η καλλιτεχνικά πολυδιάστατη Λεώνη δεν επικεντρώνεται σε ενα θέμα ούτε σε μια μορφή τέχνης. Αλλά σε πολλές — και τις συνδυάζει ευρηματικά και πρωτότυπα μεταξύ τους. Κεραμική, ζωγραφική και έντονα στοιχεία γλυπτικής αλληλοσυμπληρώνονται και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης της Λεώνης.

Αναπάντεχα καθημερινά υλικά όπως κλωστές, υφάσματα, ελατήρια και σύρματα. Υλικά άλλοτε μαλακά, άλλοτε πιο δύσκαμπτα συνδέονται με την φόρμα του πηλού για να της δώσουν την ευκαιρία να ξεπεράσει την στατικότητα. Πάντα μέσα απο μια ανεξάντλητη παιδική φαντασία καλούν τον θεατή να τα αγγίξει, να τα ακούσει, να τα ονειρευτεί και να τα συμπληρώσει με την φαντασια του. Ο σουρεαλισμός, η κίνηση αλλα κυρίως η ελευθερία των έργων ειναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο.

Θα έλεγε κανείς οτι τα έργα αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν παύουν να συμπληρώνονται, να αλλάζουν, να μεταμφιέζονται. ΄Αλλωστε αυτή ειναι μια βασική πεποίθηση της Λεώνης — οτι τίποτα δηλαδή δεν ειναι όπως φαίνεται με πρώτη ματιά, οτι τίποτα δεν σταματάει να αλλάζει, να εξελίσσεται. Η δημιουργικότητα της συνδεεται παντα με την ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης που είναι η απόλυτη ελευθερία της παιδικής μας φαντασίας. ‘Ολα όσα φανταζόμαστε υπάρχουν και όλα αναιρούνται και ξαναγεννιούνται την ίδια στιγμή μέσα απο την ανθρώπινη παιδική υπαρξή μας.

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες έργων.

– Τη Βιβλιοθήκη της Λεώνης “The Solid Bοοk Collection” : Την συλλογή κεραμικών-γλυπτών βιβλίων, ζωγραφισμένων με το χέρι. Τα βιβλία αυτά ειναι ζωντανά και διηγούνται ιστορίες εκτοξεύοντας στοιχεία απο την μη αναγνώσιμη ιστορία τους.

– Τοτεμικά κεραμικά-γλυπτά μικρο-έπιπλα με τον τίτλο “mobelitos¨ που παρουσιάζονται για πρώτη φορά: Είναι σαν να προσγειώθηκαν μολις απο κάποιον άλλο πλανήτη. Χαρούμενα, απόκοσμα, πειρακτικά και συνάμα ερωτεύσιμα ενσωματώνουν μια αρχετυπική εικόνα. Μεσα απο τη ροή της φόρμας του πηλού και του χρώματος τα φαντάζεται κανεις να του μιλάνε.

– Τα γνωστά από προηγούμενες εκθέσεις εμβληματικά τοτέμ που αποτελούν την διαχρονική αγάπη της Λεώνης στον χώρο της κεραμικής.

– Last but not least: Τα εντυπωσιακά, οχι μονο λόγω μεγέθους, αλλά κυρίως σε σύλληψη, θεματολογία και χρώματα ritual banners που είναι τα πιο πρόσφατα έργα της Λεώνης.

Γραμμές που ενώνονται, σύμβολα που συνδέονται, διαδέχονται το ένα το άλλο και αφηγούνται ιστορίες από το συλλογικό ασυνειδητο. Οικείες αλλα ξεχασμενες.

Στη σειρά “The Solid Book Collection” ο επισκέπτης, θεατής κι αναγνώστης ταυτόχρονα, διαβάζει κάθε βιβλιο με εναν διαφορετικό τρόπο και καλείται, εφόσον θέλει, να γράψει μια δική του παράγραφο.

Τα τελετουργικά πανό απο καραβόπανο είναι επιφάνειες ζωγραφικά “κεντημένες ” με έντονα χρώματα, φιγούρες και σύμβολα που συνθέτουν εκατοντάδες μικρο-εικόνες. Ένα σύμπαν που με με πρώτη μάτια αιφνιδιάζει, τον θεατή αλλά αμέσως μετά τον οδηγεί σε κόσμους και συναισθήματα απο μια άλλη πραγματικότητα με την οποία συνδέεται αυτόματα.

“Είναι η εσωτερική μου παρόρμηση αλλά και η πεποίθηση μου πως το κλειδί για την δημιουργική μας ταυτότητα βρίσκεται στα πρώτα χρόνια της ζωης μας”, λεει η Λεώνη Γιαγδζογλου.

Και προσθέτει: “Σ’ εκείνη την ηλικία βιώνουμε τον κόσμο με αγνή περιέργεια και αθωότητα έχοντας μέσα μας φρέσκια την μνήμη της προέλευσης μας. Από εκεί που ερχόμαστε δηλαδή. Από εκει προκύπτει και ο τίτλος της φετινής μου έκθεσης “WHERE I COME FROM”.

“Σκοπός μου με κάθε έργο μου είναι να περάσω μέσα από αυτό το βιώμα και να φτάσω σε αυτή την αρχέγονη πηγή οπού η αχαλίνωτη φαντασία της ψυχής ειναι η μόνη πραγματικότητα”.

Βιογραφικό Λεώνης Γαγδζόγλου

Η Λεώνη Γιαγδζόγλου είναι εικαστικός, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια, έχει αφοσιωθεί στην κεραμική η οποία συνδυάζει τα δύο βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής της έκφρασης, το design και τη ζωγραφική.

Έχει κάνει πέντε ατομικές εκθέσεις:

My self as a room at DEPAM Mykonos in 2017, Objects born not made at KARYBU Τinos in 2019, Narratives from ceramic creations at Art Appel gallery Athens in 2020, The Queen Undressed at IRIS Gallery Athens in 2022 and Ceramystique at the Benaki Museum Shop Athens in 2023.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις όπως, μεταξυ των αλλων, Just Art στο Showroom10, When Law goes pop(!)_Project {Just/Art} στο Κέντρο Τεχνών δήμου Αθηναίων, Εmergency στο Sealed Earth και Bookmorphs στο Λονδίνο.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή ως designer στη Κολωνία της Γερμανίας όπου ίδρυσε μαζί με συμφοιτητές της την εταιρία MILK Design, η οποία γρήγορα καθιερώθηκε ως μία κορυφαία εταιρία στο χώρο του branding. Στην Ελλάδα η Λεώνη ίδρυσε την εταιρία MILK της οποίας ήταν μέχρι πρόσφατα ήταν partner and creative director. Είναι απόφοιτος της σχολής Βακαλό και του Art Center Europe στο Montreux με εξειδίκευση στον Communication Design-Bachelor of Fine Arts.

For more information: www.leonieart.gr

insta:

https://www.instagram.com/leonitaki/

fb:

https://www.facebook.com/leonie.yagdjoglou

HOMO FABER:

https://www.homofaber.com/en/discover/leonie-yagdjoglou-ceramics-greece

EXHIBITIONS

July 2014_ TOGETHER4 (DEPAM_MYKONOS) Group

April 2015_CERAMIC AGAIN (HERMES_ ATHENS) Group

April 2016_CERAMIC AGAIN (HERMES_ ATHENS) Group

July 2017_ “My self as a room” (DEPAM_MYKONOS) Solo

May 2019_Just Art (Showroom10_ ATHENS) Group

August 2019_ Objects born not made (KARYBU_ΤΙΝΟS) Solo

July 2020_When Law goes pop(!)_Project {Just/Art} (OPANDA_ ATHENS) Group

September 2020_Narratives from ceramic creations (ART APPEL GALLERY_ ATHENS) Solo

June-July 2021_Emergency (SEALED EARTH_ATHENS) GroupNovember 2021_Project Piato (BENAKI MUSEUM_ATHENS) Group

March-May 2022_The Queen Undressed (IRIS GALLERY_ATHENS) Solo

June-September 2022_Big Blue Dot Artists Residency (SEALED EARTH_ANO KOUFONISSI) Group

September 2022_Rebirth (SEALED EARTH_ATHENS) Group

November 2022_Project Mirror (BENAKI MUSEUM, GHIKA SHOP_ATHENS) Group

December 2022_Collezione Panettone (SEALED EARTH_ATHENS) Group

March 2023_Ceramystique (BENAKI MUSEUM, GHIKA SHOP_ATHENS) Solo

May 2023_Hic Rhodus (SPACE52_ATHENS) Group

July 2023_Specimens of the Soile (SEALED EARTH GALLERY_SANTORINI) Group

December 2023_Collezione Panettone (SEALED EARTH_ATHENS) Group

March 2024_Ceramic Artists of Greece (MOIN COIN_ATHENS) Group

April 2024_Project Yfasma (BENAKI MUSEUM_ATHENS) Group

June 2024_Her Hands Were Muddy When We Met Contemporary Ceramics Exhibition (SEALED EARTH_SANTORINI)

July 2024_Visionaries of Yesterday, Teachers of Today (6exi Contemporary Ceramics_SEALED EARTH_SANTORINI) Group

March 2025_ Pyr Anapte (SEALED EARTH-GAS MUSEUM_ATHENS) Group

May 2025_ Project TShirt (BENAKI MUSEUM_ATHENS) Group

October 2025_ Bookmorphs (THE EHELLENIC CENTRE_LONDON) Group