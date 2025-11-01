X-FDI: Επίπεδο Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς (FDI) σε πραγματικό χρόνο - Real.gr

Στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης και υποστήριξης των πολιτών μέσω της καινοτομίας και της νέας τεχνολογίας, η PROBOTEK παρέχει δωρεάν την εξελιγμένη web εφαρμογή X-FDI.

Οπως αναφέρει η PROBOTEK “το X-FDI ενημερώνει κάθε 3 ώρες για το Επίπεδο Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς σε σχέση με την θέση του εκάστοτε πολίτη. Η κίνηση μας αυτή αποτελεί επέκταση της πλατφόρμας “Pyro Sense” που επιτρέπει την άμεση Ενημέρωση για πυρκαγιά με χρήση αισθητήρων, drone και ΑΙ.

Ευελπιστούμε πως μέσω της εφαρμογής μας θα βοηθήσουμε στην πρόληψη, παρέχοντας δεδομένα τοπικά και χρονικά πιο άμεσα βάζοντας έτσι στην διαδικασία όλους τους πολίτες σε κάθε περιοχή, νομό και περιφέρεια ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και του σχεδίου Ελλάδα 2.0, θεωρούμε πως η δραστηριοποίηση του πολίτη και η ενεργή συμμετοχή του θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης για τον κρατικό μηχανισμό.

Μπορούν όλοι να ενημερώνονται από την εφαρμογή X-FDI απευθείας επισκεπτόμενοι το https://xfdi.eu/gr/”

X-FDI – Presentation