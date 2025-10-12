Xανιά: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Το περιστατικό συνέβη σε κλαμπ των Χανίων τα ξημερώματα του Σαββάτου - Δύο οι συλλήψεις

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 16χρονη κοπέλα με συμπτώματα μέθης. Η ανήλικη, διασκέδαζε, σύμφωνα με πληροφορίες σε κλαμπ των Χανίων, όπου κατανάλωσε αλκοόλ. Πολύ γρήγορα άρχισε να αισθάνεται έντονη ζάλη και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φιλικά της πρόσωπα τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπως αναφέρει το cretalive.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο υπεύθυνο του νυχτερινού κέντρου επειδή επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στην ανήλικη κοπέλα. Επίσης, συνελήφθη η 44χρονη μητέρα της νεαρής για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.