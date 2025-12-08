Ξάνθη: Θανατηφόρο δυστύχημα μετά από σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανάκι - Δύο νεκροί - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ξάνθη, όταν γνωστός επιχειρηματίας από τα Κιμμέρια έχασε τη ζωή του οδηγώντας το μηχανάκι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του Ι.Χ., μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή. Λίγο αργότερα, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στην περιοχή του Σέλερου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός βγήκε σώος.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, καθώς ο άτυχος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και δραστήριος στην περιοχή, όπως αναφέρει το xanthipost.gr.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.