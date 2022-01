Χάος στην Αττική Οδό: Στο έλεος του χιονιά χιλιάδες οδηγοί - Η ΕΜΑΚ φέρνει κουβέρτες, νερά και τρόφιμα - Βοήθεια και από τον Στρατό

Χιλιάδες οδηγοί παραμένουν ακινητοποιημένοι και εγκλωβισμένοι από τις 11 το πρωί, ενώ πολλοί από αυτούς ανησυχούν καθώς βλέπουν τη στάθμη του καυσίμου τους να αδειάζει και φοβούνται ότι το αυτοκίνητό τους θα ακινητοποιηθεί και δεν θα έχουν θέρμανση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ΕΜΑΚ φέρνει κουβέρτες, νερά και τρόφιμα, ενώ βοήθεια αναμένεται και από τον Στρατό.

The Attiki Odos, a huge ring road that keeps Athens rolling is at a standstill, people have been in their cars for up to 5 hours now. #Greecepic.twitter.com/bOOTAIbA4Q