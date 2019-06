Χάθηκε τουρίστρια στον Ψηλορείτη – Την «έσωσαν» μέλη Ορειβατικού Συλλόγου

Μία Πολωνή πήγε για ορειβασία στον Ψηλορείτη μαζί με τον σύζυγο της, όμως, άγνωστο πως, τον έχασε και εκείνη βρέθηκε στη μέση του πουθενά σε κατάσταση πανικού.

Η ορειβάτισσα που κατέβαινε από τον Τίμιο Σταυρό στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της όταν τις φωνές της άκουσαν τα μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λασιθίου. Χωρίς να χάσουν λεπτό, την πλησίασαν και ενημερώθηκαν για την περιπέτεια της. Αφού κατάφεραν να την ηρεμήσουν αποφάσισαν να αλλάξουν το δρομολόγιο της διαδρομής τους και να αναζητήσουν τον σύζυγο της.

Λίγες ώρες αργότερα σε σημείο όπου έπιαναν τα κινητά τους τηλέφωνα , κατάφεραν και επικοινώνησαν μαζί του, ο οποίος βρίσκονταν στον «Λάκκο του Μυγερού».

Όπως αναφέρουν τα μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λασιθίου, η ανταμοιβή τους ήρθε το βράδυ όταν με SMS η νεαρή ορειβάτισσα τους ευχαριστούσε για την βοήθεια που τις πρόσφεραν:

«Thank you very much for help in the mountains today. I got it all and happy though it was hard!»