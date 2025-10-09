Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε σε μηχανοδηγό του Μετρό - Real.gr

Είχε επιτεθεί και τον Αύγουστο σε τουρίστες στο σταθμό «Νομισματοκοπείο»

Ξεκινά η άμεση διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε χθες σε οδηγό του Μετρό, στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» , προκειμένου να απελαθεί από τη χώρα μετά από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025, περιστατικό για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.