Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση του πρώην πρύτανη του Οικονομικού πανεπιστημίου: «Ήταν σαν βομβαρδισμένη η αίθουσα κι εγώ σε σοκ» - Real.gr

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την επίθεση που είχε δεχθεί τον Οκτώβριο του 2020 ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού πανεπιστημίου Δημήτρης Μπουραντώνης.

Της Άννας Κανδύλη

Πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ο ίδιος ο παθών, περιγράφοντας την εισβολή ομάδας περίπου 8-9 ατόμων στο γραφείο του, την ώρα που βρισκόταν σε συνάντηση με τον τότε αντιπρύτανη Κωνσταντίνο Δράκο.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, όταν άνοιξε αιφνιδιαστικά η πόρτα και εισήλθαν άτομα με κουκούλες και κασκόλ, τα οποία άρχισαν να προκαλούν φθορές σε έπιπλα, βιτρίνες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ έγραψαν συνθήματα με σπρέι στους τοίχους.

«Ήταν σαν βομβαρδισμένη η αίθουσα κι εγώ σε σοκ», κατέθεσε, σημειώνοντας ότι κάποιοι από τους δράστες τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και του κρέμασαν με τη βία πινακίδα στον λαιμό με σύνθημα «Αλληλεγγύη στις καταλήψεις», αφού προηγουμένως τον προειδοποίησαν να μην κινηθεί. Στη συνέχεια, όπως είπε, έβγαλαν φωτογραφία και αποχώρησαν τρέχοντας.

Ο μάρτυρας εκτίμησε ότι οι δράστες ήταν νεαρής ηλικίας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τους αναγνωρίσει, επισημαίνοντας ότι αρκετοί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Είπε ωστόσο ότι του έκανε εντύπωση μια ψηλή κοπέλα με καστανά μαλλιά, κυρίως «για το μένος με το οποίο έσπαγε πράγματα» και εκτίμησε ότι ανάμεσα στους δράστες υπήρχαν τουλάχιστον μία ή και δύο γυναίκες. Ανέφερε επίσης ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου 6-7 λεπτά και ότι δεν πειράχθηκε ο αντιπρύτανης, καθώς, όπως είπε, «πιστεύω ότι για μένα ήρθαν».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι ζημιές στο γραφείο αποτιμήθηκαν σε περίπου 8.300 ευρώ, ενώ το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας του πανεπιστημίου και προσωρινή διακοπή μαθημάτων.

Ο κ. Μπουραντώνης τόνισε ακόμη ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας στο ίδρυμα, ούτε κάμερες επιτήρησης, γεγονός που –όπως ανέφερε– ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας μετά την επίθεση.