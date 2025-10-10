Ξεκίνησε η δίκη στο Εφετείο για την φονική επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Real.gr

«Ζωντανεύουν» οι μνήμες από την επίθεση με τσεκούρι τον Ιούλιο του 2020 στην ΔΟΥ Κοζάνης με έναν νεκρό.

Με τις καταθέσεις των υπαλλήλων της ΔΟΥ Κοζάνης που τραυματίστηκαν από την επίθεση του δράστη με το τσεκούρι τον Ιούλιο 2020, ξεκίνησε σήμερα αργά το μεσημέρι η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας. Η υπάλληλος που έχασε το ένα της μάτι από το χτύπημα του δράστη περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλο το σκηνικό με τον σοβαρό τραυματισμό του συναδέλφου της που λίγους μήνες μετά άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και πως ο δράστης στην συνέχεια επιτέθηκε στην ίδια χτυπώντας την στο πρόσωπο.

Η συνάδελφός της που τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο κεφάλι και την πλάτη από τα κτυπήματα, περιέγραψε με λυγμούς την πάλη που προηγήθηκε με τον δράστη, μέχρι να φτάσει στο σημείο ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, ο οποίος αρχικά πάλεψε μαζί του και εν συνεχεία με την βοήθεια δύο ακόμη ατόμων κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του αφαιρέσουν το τσεκούρι. Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφθασαν πρώτοι στο σημείο, συνέλαβαν τον δράστη και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Το δικαστήριο διέκοψε λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου με την απολογία του κατηγορούμενου, την αγόρευση της Εισαγγελέως και τις τοποθετήσεις των συνηγόρων.

Ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δυο εργαζομένων που τραυμάτισε, και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

