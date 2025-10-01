Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας: Μήνυμα 112 σε τέσσερις περιοχές - Πότε θα φτάσει στην Αττική - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Ήδη, ισχυρές καταιγίδες προσεγγίζουν τα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 για τις περιοχές του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων. Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα που εστάλη αναφέρονται τα εξής: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αιφνίδιο πλημμυρικό κίνδυνο, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές.

Σε επιφυλακή βρίσκονται:

Τα νησιά του Ιονίου

Η δυτική και νότια Πελοπόννησος

Η Στερεά Ελλάδα , περιλαμβανομένης της Αττικής

, περιλαμβανομένης της Η Θεσσαλία και η Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται και στην Αττική, όπου, είναι πολύ πιθανό αύριο από το μεσημέρι και μετά να σημειωθεί ισχυρή καταιγίδα.

Από το βράδυ της Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή, τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση στα δυτικά.

Η κακοκαιρία υποχωρεί πλήρως μέσα στο Σαββατοκύριακο, με βελτιωμένο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές.

Κλειστά τα σχολεία σε Ζάκυνθο

Την απόφαση να μην λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία του νησιού, εξ αιτίας της κακοκαιρίας, που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου. Νωρίτερα η Πολιτική Προστασία της Αντιπεριφέρειας, εξέδιδε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο «από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτης 1/10/2025, έως το απόγευμα της Πέμπτης 2/10/2025, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν τη Ζάκυνθο με μέγιστη επικινδυνότητα από τις 4.00πμ. – 10.πμ.

Μεγάλη Προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι κάτοικοι του Κεντρικού και Νότιου τμήματος του νησιού, κυρίως όμως οι κάτοικοι της Πόλης και του Βασιλικού.» Η Πολιτική Προστασία κάνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη σύσταση να είναι προσεκτικοί σε φαινόμενα κατολισθήσεων γίνεται στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, στις ευάλωτες περιοχές της Πόλης της Ζακύνθου καθώς και σε όλες τις παράκτιες περιοχές. «Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσώρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους χειμάρρους γεφύρια και ρέματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Δήμος Ζακύνθου, από την πλευρά του ενημερώνει ότι, με απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου και μετά από σύσκεψη με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του νησιού. «Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωι, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.»

Δήμος και Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου, έχουν θέσει σε ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και καλούν το ίδιο να κάνουν και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού.

Η ανάρτηση Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής κολυδάς με ανάρτησή του κάνει λόγο για κακοκαιρία διάρκειας δύο ημερών.

«Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας…»

«Yπουλη και επικίνδυνη» χαρακτήρισε την κακοκαιρία ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγώντας ότι, εξαιτίας της ζεστής θάλασσας, «εξατμίζεται περισσότερη υγρασία, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα, καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα και βροχή».

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών και ισχυρότερες βροχοπτώσεις» συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Αναλυτικά, στην ανάρτηση που προχώρησε στον προσωπικό του λογαριασμό ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναλυτικά ανέφερε:

«Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας..”

Καλημέρα!

Τα κύρια χαρακτηριστικά της :

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις ( πάνω στο Π) την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή Μακεδονία -Θράκη , βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.

Θυελλώδεις άνεμοι κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο.

Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m).

Αττική : Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη 2/10/25 τις μεσημεριανές ώρες.

Υ.Γ: Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της. Ειδικότερα:

-Ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού):

Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, εξατμίζεται περισσότερη υγρασία → τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού.

-Τροποποίηση κίνησης:

Η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού. Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να “τραβήξει” το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν».

Συστάσεις Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Το έκτακτο της ΕΜΥ

Νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, για την επερχόμενη κακοκαιρία.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.