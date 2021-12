Χιλιάδες λαμπιόνια θα φωτίζουν για έναν μήνα τον Πύργο του Πειραιά - Βίντεο

Έργο πνοής για την κοινωνία του Πειραιά, χαρακτηρίζεται από στελέχη της τοπικής δημοτικής αρχής ο Πύργος της πόλης, που εδώ και λίγα 24ωρα έχει μετατραπεί, εξαιτίας της φωταγώγησής του σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.

Ο 22 ορόφων και ύψους 84 μέτρων Πύργος του Πειραιά, δεσπόζει στην αφετηρία της «αθηναϊκής ριβιέρας». Η Piraeus Tower Α.Ε., κοινοπραξία της Cante Holdings Ltd (Όμιλος Dimand και EBRD) & της Prodea Investments, μαζί με τον Δήμο Πειραιά πέτυχαν με τα χιλιάδες λαμπιόνια να γεμίσουν με χρώματα το κτίριο, που βρίσκεται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, ο Πύργος φωταγωγήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στον Πειραιά - Γιορτές στις Γειτονιές» και πλέον «χρωματίζεται και ζωντανεύει σαν ένα μεγάλο installation εμπνέοντας και ξυπνώντας την αισιοδοξία. Τα εσωτερικά ζεστά φώτα στο χρώμα των κεριών αναδεικνύουν την ψυχή του και όλα αυτά που θα φέρει για τον Πειραιά στο μέλλον. Ταυτισμένος με τη νεότερη ιστορία της πόλης, αποτελεί σύμβολο αναγέννησης και ορόσημο ανάπτυξης, καθώς η οικολογική ανακαίνιση που επιχειρείται τον καθιστά έργο πνοής για την κοινωνία».

Για έναν ολόκληρο μήνα, οι περαστικοί θα μπορούν να απολαμβάνουν τον όμορφο στολισμό ο οποίος σύμφωνα πάντα με τους υπευθύνους της δημοτικής αρχής, «στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας προς κάθε κατεύθυνση, που όλοι μας έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Σχολιάζοντας τον στολισμό του Πύργου, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης επεσήμανε πως η πόλη «έχει περάσει πλέον σε μια νέα εποχή, στην εποχή της εξωστρέφειας, της αναγέννησης, της ανάπτυξης. Αφήνει πίσω του τη στασιμότητα και γίνεται μια πόλη σύγχρονη, μια πόλη με ιδιαίτερη δυναμική, η οποία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με την αξιοποίηση του Πύργου να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Piraeus Tower Α.Ε., Δημήτρης Ανδριόπουλος αφού ευχαρίστησε τον Δήμο Πειραιά για την συνεργασία τους στην εορταστική φωταγώγηση του Πύργου, τόνισε πως «θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες και δράσεις που θα απευθύνονται στους δημότες και τους επισκέπτες του Πειραιά. O Πύργος του Πειραιά θα είναι το ξεκίνημα αυτού που όλοι αποκαλούμε ‘αθηναϊκή Ριβιέρα' και μετά από 70 χιλιόμετρα, καταλήγει στο Σούνιο. Φανταστείτε λοιπόν πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν στο μέλλον που θα αναβαθμίσουν την πόλη, θα της δώσουν ένα καινούργιο ρυθμό και θα την κάνουν ένα ευρωπαϊκό τουριστικό, επενδυτικό και αναπτυξιακό προορισμό».

Η γενική διευθύντρια Οικονομικών & Εργασιών της Prodea Investments, Τερέζα Μεσσάρη συμπλήρωσε πως «δημιουργούμε ένα ξεχωριστό τοπόσημο, που θα συμβάλλει τόσο στην αισθητική αναβάθμιση του Πειραιά όσο και στην εμπορική. Ελπίζουμε να το "αγκαλιάσει" όλος ο κόσμος και να αναδειχθεί σε ένα πραγματικό στολίδι, ξεχωριστό σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς θα είναι ο ψηλότερος Πύργος με εξαιρετικά αειφόρα χαρακτηριστικά και μοναδική αισθητική».

Υπενθυμίζεται πως ο ονομαζόμενος Εμπορικός Πύργος Πειραιά ξεκίνησε να οικοδομείται το 1972, στο οικόπεδο που φιλοξενούσε την Κεντρική Αγορά. Σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Ι. Βικέλα, Γ. Μολφέση και Αλ. Λοΐζο και ολοκληρώθηκε το 1975. Το καλοκαίρι του 2020, η Piraeus Tower Α.Ε., υπογράφοντας με το Δήμο σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση του ακινήτου, ξεκίνησε την πλήρη ανακατασκευή του με στόχο να τον μετατρέψει σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων, κατοικιών, f&b και καταστημάτων, 35.000 τ.μ. που θα έχει ολοκληρωθεί έως το φθινόπωρο του 2023.

Μόλις το 2021, ο Πύργος βραβεύεται διπλά στον θεσμό των Event Awards που διοργανώνει το Marketing Week της Boussias Communications. Συγκεκριμένα, η YARD event agency αποσπά: Gold Award στην κατηγορία Lighting Design για το χριστουγεννιάτικο «Illumination of the Tower of Piraeus 2020» και Bronze Award στην κατηγορία Έκθεση για το ψηφιακό Installation & Walk, «See the Light». Επίσης, στην τελετή απονομής για τα "Βραβεία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2021" που διοργανώνονται από τον DOMa, το αρχιτεκτονικό γραφείο Pila Studio τιμάται με τον Έπαινο Καλύτερης Μελέτης για το έργο, ενώ θα είναι το πρώτο ψηλό κτίριο της Ελλάδας που θα πιστοποιηθεί με LEED Platinum και WELL για τα αειφόρα χαρακτηριστικά του.