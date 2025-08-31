Xίος: Έρευνα για 32χρονο που έπεσε από πλοίο στο δρομολόγιο προς Μυτιλήνη - Real.gr

Quantcast
Xίος: Έρευνα για 32χρονο που έπεσε από πλοίο στο δρομολόγιο προς Μυτιλήνη

09:15, 31/08/2025
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τον εντοπισμό 32χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αγνοείται μετά από πτώση του στη θαλάσσια περιοχή Λαγκαδά Χίου από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χίο προς τη Μυτιλήνη.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πολεμικό πλοίο, ένα παραπλέον εμπορικό πλοίο και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με άνεμο βόρειο εντάσεως 3 μποφόρ.

