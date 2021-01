Χορός στη «ΣΤΕΓΗ» - Το νέο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου «Εγκάρσιος Προσανατολισμός»

Το νέο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου είναι έτοιμο και περιμένει το κοινό, μόλις ανοίξουν ξανά οι κλειστοί χώροι θεαμάτων.

6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα από το νέο σύμπαν που δημιούργησε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στην καινούρια του διεθνή συμπαραγωγή με τίτλο Εγκάρσιος Προσανατολισμός. 403 δευτερόλεπτα ανείπωτης ομορφιάς από έναν Έλληνα καλλιτέχνη που κάθε έργο του δημιουργεί έναν κόσμο τον οποίο θες να επισκεφθείς. Μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Ο Εγκάρσιος Προσανατολισμός, το νέο έργο του ιδιοφυούς, διεθνούς Έλληνα χορογράφου μάς προσανατολίζει προς μια πηγή φωτός, δίνοντάς μας το έναυσμα να ισορροπήσουμε για να μη χαθούμε. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 6λεπτο βίντεο που κυκλοφόρησε, «Εγκάρσιος προσανατολισμός: να διατηρείς μια σταθερή γωνία προς μια μακρινή πηγή φωτός για προσανατολισμό». Το βίντεο καταλήγει με μια φράση του Πέρση ποιητή του 13ου αιώνα, Ρουμί: «Κρίνε την πεταλούδα από την ομορφιά της φλόγας που την καίει».

«Τα έργα μου δεν υπάρχουν από πριν, έρχονται από το πουθενά» λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. «Γράφω τα έργα μου ενώ τα κατασκευάζω στις πρόβες. Προετοιμάζω υλικό μόνο για να ξεκινήσω τη διαδικασία και –τις περισσότερες φορές– το πετάω. Έχω αποφασίσει να μη γνωρίζω τι φτιάχνω πριν και κατά τη διάρκεια. Στο τέλος, αν είμαι τυχερός, εμφανίζεται το έργο και προσπαθώ να το καταλάβω και να το τελειοποιήσω. Κρατάω το δικαίωμα να τα αλλάξω όλα την ύστατη στιγμή. Οπότε, είναι δύσκολο για μένα να σας μιλήσω για κάτι πριν δημιουργηθεί.»

Περισσότεροι από 70.000 θεατές, σε 36 χώρες από 4 ηπείρους, είδαν την πρώτη διεθνή συμπαραγωγή του Έλληνα δημιουργού, τον Μεγάλο Δαμαστή. Για την επόμενη διεθνή περιοδεία της παγκόσμιας συμπαραγωγής του νέου του έργου, που ήταν προγραμματισμένο να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη τον Μάιο του 2020, πέρασαν από οντισιόν, την άνοιξη του 2019, πεντακόσιοι και πλέον περφόρμερ και χορευτές, από όλο τον κόσμο. Εκείνοι που επιλέχθηκαν, ξεκίνησαν πρόβες με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου τον Ιανουάριο του 2020 και διέκοψαν αιφνίδια, λόγω του lockdown, τον Μάρτιο του 2020.

Η πρεμιέρα της δεύτερης αυτής παγκόσμιας συμπαραγωγής της Στέγης και του Δημήτρη Παπαϊωάννου αναμενόταν τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, στην Κεντρική Σκηνή, ωστόσο το κλείσιμο όλων των χώρων θεαμάτων απέκλεισε και αυτή την ημερομηνία. Τώρα, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι έτοιμος και περιμένει να ανοίξει η αυλαία. Μαζί του, περιμένουμε όλες και όλοι.

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Με τους: Μιχάλη Θεοφάνους, Jan Mφllmer, Damiano Ottavio Bigi, Breanna O’Mara, Τίνα Παπανικολάου, Lukasz Przytarski, Χρήστο Στρινόπουλο, Suka Horn

Μουσική: Antonio Vivaldi

Σχεδιασμός σκηνικού: Τίνα Τζόκα & Λουκάς Μπάκας

Σχεδιασμός ηχητικού περιβάλλοντος και σύνθεση ήχων: Coti K.

Σχεδιασμός κοστουμιών: Άγγελος Μέντης

Συνεργάτης σχεδιαστής φωτισμού: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική επιμέλεια: Στέφανος Δρουσιώτης

Γλυπτική & Ειδικές Κατασκευές Σκηνικών Αντικειμένων: Νεκτάριος Διονυσάτος

Μηχανικές Εφευρέσεις: Δημήτρης Κορρές

Διεύθυνση - Εκτέλεση παραγωγής & Βοηθός Σκηνοθέτη: Τίνα Παπανικολάου

Βοηθοί Σκηνοθέτη & Διεύθυνση προβών: Παυλίνα Ανδριοπούλου & Δρόσος Σκώτης

Βοηθός σκηνογράφου: Τζέλα Χριστοπούλου

Βοηθός σχεδιαστή ηχητικού περιβάλλοντος: Μάρθα Καπάζογλου

Βοηθός ενδυματολόγου: Αέλλα Τσιλικοπούλου

Βοηθός ειδικών κατασκευών σκηνικών αντικειμένων: Εύα Τσαμπάση

Φωτογράφιση – Κινηματογράφηση: Julian Mommert

Τεχνικός Διευθυντής: Μανώλης Βιτσαξάκης

Βοηθός Τεχνικού Διευθυντή: Μάριος Καραολής

Διεύθυνση Σκηνής, Ηχολήπτης, Κατασκευή Σκηνικών Αντικειμένων: David Blouin

Διεύθυνση φροντιστηρίου: Τζέλα Χριστοπούλου

Προγραμματισμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Κατασκευή Κοστουμιών: Λίτσα Μουμούρη, Έφη Καραντάσιου, Islam Kazi

Τεχνικοί Σκηνής: Ευγένιος Αναστόπουλος, Κώστας Κακουλίδης Πάνος Κουτσουμάνης

Φωτιστικές κατασκευές: Μίλτος Αθανασίου

Το μωρό από σιλικόνη κατασκευάστηκε από την Joanna Bobrzynska-Gomes

Τα σκηνικά αντικείμενα κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με τους Αντώνη Βασιλάκη, Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη, Τίμοθυ Λασκαράτο, Αναστάση Μελέτη, Ναταλία Φραγκαθούλα

Εκτέλεση Παραγωγής: 2WORKS σε συνεργασία με την POLYPLANITY Productions

Συνεργάτης Εκτέλεσης Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη

Βοηθός εκτέλεσης παραγωγής: Κάλη Καββαθά

Διεύθυνση παραγωγής φροντιστηρίου: Παυλίνα Ανδριοπούλου

Διεθνείς Σχέσεις & Επικοινωνία: Julian Mommert

Παραγωγή: ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Πρώτη παρουσίαση στη ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ (2021)

Συμπαραραγωγοί: Festival d'Avignon (Αβινιόν), Biennale de la danse de Lyon 2021 (Λυών), Dance Umbrella / Sadler's Wells Theatre (Λονδίνο), Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia (Νάπολη), Grec Festival de Barcelona (Βαρκελώνη), Holland Festival (Άμστερνταμ), Luminato / TO Live (Τορόντο), New Vision Arts Festival (Χονγκ Κονγκ), Ruhrfestspiele (Ρέκλινγκχαουζεν), Saitama Arts Theatre / ROHM Theatre (Κιότο), Stanford Live / Stanford University (Στάνφορντ, ΗΠΑ), Teatro Municipal do Porto (Πόρτο), Thιβtre de la Ville - Paris / Thιatre du Chβtelet (Παρίσι), UCLA’s Center for the Art of Performance (Λος Άντζελες)

Με την υποστήριξη των: Festival Aperto (Ρέτζιο Εμίλια), Festival de Otoρo de la Comunidad de Madrid (Μαδρίτη), HELLERAU – European Centre for the Arts (Δρέσδη), National Arts Centre (Οτάβα), New Baltic Dance Festival (Βίλνιους), One Dance Week Festival (Πλόβντιβ), P.P. Culture Enterprises Ltd (Τελ Αβίβ), Tanec Praha International Dance Festival (Πράγα), Teatro della Pergola (Φλωρεντία), Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale (Τορίνο)

Με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου υποστηρίζεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Κατάλληλο για ηλικίες 18+

