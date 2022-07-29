Χρήστος Κουτέλας: Πέθανε ξαφνικά το γνωστό μοντέλο – Συγκλονίζει η ανάρτηση του αδελφού του

Πέθανε ξαφνικά το πρωί της Πέμπτης το μοντέλο Χρήστος Κουτέλας, όπως έκανε γνωστό ο δίδυμος αδελφός του, Νίκος Κουτέλας.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο περισσότερα θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή.
Στη σπαρακτική ανάρτηση στο facebook, ο αδελφός του έγραψε χαρακτηριστικά:
«ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΑΔΕΡΦΕ Ο ΠΟΝΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΚΛΑΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΕΚΡΟ..
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΟΥΝΑ ΙΚΕΤΕΥΑ ΤΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΛΙΓΗ ΖΩΗ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΕ ΠΑΙΡΝΑ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΓΑ ΠΟΣΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟΣΟ ΧΡΟΝΙΑ !
ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΑΚΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΡΑΝΙΟ ΣΕ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΛΥΠΕΣ ΜΑΖΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ? ΓΙΑΤΙ ?ΓΙΑΤΙ?? ΓΙΑΤΙ?? ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ????ΔΕΝ ΤΟ ΧΩΡΑΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΜΟΥ !!!!
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΝΑ ΧΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.
Σ ΑΓΑΠΩΩΩΩΩ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!»