Χριστούγεννα 2020: Ιδέες δώρων τεχνολογίας για μικρούς και μεγάλους

Εδώ και λίγες ημέρες έχουμε μπει επισήμως στην εορταστική περίοδο του 2020. Όσο αλλόκοτη κι αν είναι η φετινή χρονιά, η Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μας κατακλύζει σταδιακά όλους και μας βάζει σε Christmas mood.

Το κλίμα της εποχής μας έπιασε κι εμάς και έτσι καταστρώνουμε ήδη τα σχέδια των γιορτών, τα οποία περιλαμβάνουν πολλά στολίδια, πολλά… γλυκά και πολλά δώρα! Όπως κάθε χειμώνα, μικροί και μεγάλοι περιμένουν αυτή την εποχή και για τα όμορφα δώρα που θα ανταλλάξουν, γι’ αυτό κι εμείς σου ετοιμάσαμε την απόλυτη λίστα επιλογών για να τους ικανοποιήσεις όλους. Ψάξαμε και βρήκαμε τα καλύτερα gadget για κάθε ηλικία, για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι.

Δώρα που ανεβάζουν την ένταση

Οι μουσικές προτιμήσεις κάθε ηλικίας και κάθε ανθρώπου μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά αν κάτι μας χαρακτηρίζει όλους είναι η συχνή επιθυμία να βάλουμε το αγαπημένο μας τραγούδι στο τέρμα. Γιατί να μην χαρίσεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα ένα δώρο που ανεβάζει την ένταση λοιπόν;

Η πρώτη σου επιλογή είναι ένα φορητό ηχείο. Από την καθημερινή βόλτα των παιδιών στη γειτονιά μέχρι και το road trip της παρέας, ένα ηχείο Bluetooth μπορεί να συνοδεύσει κάθε περιπέτεια. Αν ψάχνεις δώρο για παιδί ή έφηβο σου προτείνουμε τα ηχεία JBLGo 3 και SonySRSXB-13. Και τα δύο είναι οικονομικές επιλογές, ενώ υπάρχει τεράστια ποικιλία χρωματισμών και στα δύο, έτσι ώστε να επιλέξεις κάτι που ταιριάζει τέλεια στις προτιμήσεις των παιδιών. Για τους λίγο μεγαλύτερους musiclovers σου προτείνουμε το Marshall Emberton. Ο κλασικός σχεδιασμός που θυμίζει ενισχυτή κιθάρας, η ένταση των 20W, η μεγάλη αυτονομία και η αδιαβροχοποίηση το κάνουν ιδανικό για κάθε περιβάλλον.

Η δεύτερη επιλογή είναι πιο προσωπική και αφορά τα ακουστικά. Σε αυτή την κατηγορία τσέκαρε τα onear ή overear ακουστικά, τα οποία προσφέρουν συνήθως καλύτερη ποιότητα ήχου σε σχέση με τις «ψείρες». Τα JBL Tune 500 μπορούν να συνδεθούν ενσύρματα με κινητό, tablet, laptop και να αναβαθμίσουν πανεύκολα την ακουστική εμπειρία κάθε χρήστη και κάθε συσκευής. Για κάτι ακόμα πιο προηγμένο πήγαινε σε μία λύση με ασύρματη σύνδεση, όπως τα JBL Tune 560BT. Η πιο ολοκληρωμένη εμπειρία σε ακουστικά όμως απαιτεί και λειτουργία activenoisecancelling. Τα ακουστικά με ANC δεν αφήνουν κανένα θόρυβο του περιβάλλοντος να φτάσει στα αυτιά σου και έτσι όποιος τα φορά απολαμβάνει μόνο μουσική. Το καλύτερο δώρο εδώ είναι τα Sony WHCH710NB. Με άνετο overear σχεδιασμό, τεράστια αυτονομία, ANC και οικονομική τιμή, είναι η πιο πλήρης πρόταση σε ασύρματα ακουστικά.

Έξυπνα gadget που θα… ταξιδέψουν κάθε έφηβο

Ας αφήσουμε για λίγο τους μεγάλους όμως, κι ας στρέψουμε την προσοχή μας στα μεγάλα παιδιά. Για δραστήριους εφήβους που δε θέλουν να μένουν στιγμή στο σπίτι, σου έχουμε τρεις ιδέες δώρου που θα τους ξετρελάνουν. Η πρώτη είναι ο πιο «hot» τρόπος μετακίνησης σήμερα, ένα ηλεκτρικό scooter. Το αξιόπιστο Xiaomi Electric Scooter Essential είναι η καλύτερη επιλογή σε αυτή την κατηγορία. Μία άλλη εναλλακτική για ηλεκτρική μετακίνηση σε κοντινές αποστάσεις είναι το Hoverboard Urban Glide 65 Lite το οποίο έχει κι αυτό μεγάλη αυτονομία και σχεδιασμό που ξεχωρίζει. Για τους ακόμα πιο gadget-άκηδες εφήβους, που λατρεύουν τη φωτογραφία και το βίντεο, υπάρχει ακόμα ένας τρόπο να ταξιδέψουν. Μέσα από τα πλάνα του Qimmic Tower drone μπορούν να δουν τον κόσμο γύρω τους με άλλη οπτική.

Πρωτότυπο δώρο ρολόι για άντρες και γυναίκες

Και ερχόμαστε τώρα και στους ενήλικες της παρέας, για τους οποίους υπάρχει ένα δώρο που είναι ταυτόχρονα και gadget και fashion αξεσουάρ. Αναφερόμαστε φυσικά στο smartwatch, το οποίο μπορεί να φορεθεί από το γυμναστήριο μέχρι τη… συνάντηση μετόχων. Όλοι έχουν smartphone σήμερα, οπότε όλοι μπορούν να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες ενός smartwatch, είτε το θέλουν για fitness tracking είτε για απάντηση μηνυμάτων από τον καρπό. Για φίλους και συγγενείς που ανήκουν στην πρώτη ομάδα, αυτή των fitnessfreaks, σου προτείνουμε το Garmin Venu, ένα smartwatch με μεγάλη ποικιλία ενσωματωμένων ασκήσεων και έξυπνα χαρακτηριστικά όπως το GPS και ο αισθητήρας μέτρηση οξυγόνου. Σε εντελώς κλασικό στιλ, με στρογγυλό σχεδιασμό και πλήκτρα χειρισμού στο πλάι, αλλά και πληθώρα έξυπνων δυνατοτήτων έχεις την επιλογή του Huawei Watch GT 2. Τέλος, για τους φίλους που έχουν iPhone δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το AppleWatchSeries 6 για να το συνοδεύσουν.

Ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία δώρων στο PublicMarketplace

Όλες μας οι επιλογές για τα gadget δώρα αυτών των Χριστουγέννων προήλθαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα Public. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, εκεί μπορούμε να βρούμε τη μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. Ακόμα κι αν δεν ψάχνουμε για τεχνολογία όμως, τα 2.000 και πλέον καταστήματα που συνεργάζονται με το PublicMarketplace φέρνουν σε ένα μόνο site τεράστια γκάμα επιλογών, οπότε δεν χρειάζεται ούτε εμείς ούτε εσύ να ψωνίζουμε κάθε δώρο από διαφορετικό e-shop. Όταν όλα βρίσκονται στο Public.gr, αυτός είναι ο μόνος προορισμός για επιλογή δώρων αυτά τα Χριστούγεννα.

Δώρισε μία e-giftcard ή παράλαβε το δώρο μέσω του DriveUp

Ακόμα κι αν η τεράστια γκάμα επιλογών δεν είναι αρκετή για να σε βοηθήσει να επιλέξεις το τέλειο δώρο, υπάρχει ακόμα ένας τρόπος που το Public μας βοηθά να τους ικανοποιήσουμε όλους φέτος τα Χριστούγεννα. Αντί για ένα δώρο της επιλογής σου, μπορείς να δωρίσεις την e-giftcard σε όποιον επιθυμείς, η οποία περιλαμβάνει το ποσό που εσύ θα επιλέξεις. Μέσω της ηλεκτρονικής δωροκάρτας, ψωνίζει ο καθένας ό,τι θέλει στο Public.gr.

Αν πάλι ξέρεις τι θα επιλέξεις, αλλά θες να το παραλάβεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, τότε εκμεταλλεύσου το DriveUp. Κάνε την παραγγελία σου από το Public.gr, επίλεξε παραλαβή από το κατάστημα και πήγαινε να παραλάβεις με το αμάξι σου στο πάρκινγκ του καταστήματος. Αυτό σου εξασφαλίζει την πιο άμεση και ασφαλή παραλαβή.

Είτε παραλάβεις στο σπίτι είτε στο κατάστημα πάντως, εμείς σου προτείνουμε να μην αφήσεις την επιλογή των δώρων για την τελευταία στιγμή. Οι γιορτές πλησιάζουν, οπότε κάνε άμεσα τα ψώνια για τα δώρα όλων, έτσι ώστε και τα Χριστούγεννα του 2020 να κρατήσουν τη μαγεία τους.