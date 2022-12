Χριστούγεννα στα Public: Γίνε εσύ ο Άγιος Βασίλης των αγαπημένων σου!

Με τα Public μπορούμε να βρούμε τον δικό μας τρόπο να μοιραζόμαστε!

Δεν είναι τυχαία τα Χριστούγεννα η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου... Αυτές τις γιορτινές ημέρες θέλουμε να μοιραστούμε χαρά, ευτυχία και αγάπη με τους αγαπημένους μας, αλλά και να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτά που πραγματικά έχουν αξία!

Τα Publicείναι ο καλύτερος σύμμαχος για να μοιραστούμε τη μαγεία των γιορτών με τους αγαπημένους μας μέσα από τη μεγάλη ποικιλία Χριστουγεννιάτικων δώρων.

Βρες 1.000.000 μοναδικά Χριστουγεννιάτικα δώρα στο “εργαστήρι” των Public!

Στα Public θα βρεις πάνω από 1 εκατομμύριο φανταστικές ιδέες για να επιλέξεις τα δώρα που θα προσφέρεις! Άλλωστε, η διαδικασία του να χαρίζεις σε κάποιον ένα δώρο είναι μια πράξη που μας συνδέει ουσιαστικά, πέρα από αριθμούς.

Μια μεγάλη λίστα για παιδιά, αλλά και για μεγάλους σού δίνει την ευκαιρία να βρεις όλα όσα έψαχνες. Από βιβλία και έξυπνα gadgets μέχρι μικροσυσκευές και είδη προσωπικής περιποίησης, αλλά και είδη διακόσμησης για το σπίτι είναι μόνο ελάχιστες από τις επιλογές.

Χριστουγεννιάτικες Αγορές χωρίς... άγχος

Τα Public, γνωρίζοντας τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, έχουν φροντίσει για τα δώρα που θες να επιλέξεις για τους αγαπημένους σου, χωρίς να αγχωθείς για την πληρωμή.

Με την υπηρεσία Public now, pay later by Klarna μπορείς να αγοράσεις τώρα και να πληρώσεις αργότερα σε τρεις άτοκες δόσεις ακόμα και χωρίς πιστωτική κάρτα. Η βασική υπηρεσία της Klarna, προσφέρει ένα διαφορετικό και καινοτόμο τρόπο πληρωμών για τις e-commerce εταιρείες. Έχει γίνει γνωστή ως ένας ‘Buy now, pay later’ (BNPL) πάροχος πληρωμών, μιας και προσφέρει credits στους πελάτες της κατά τις αγορές τους, ως μέρος της διαδικασίας του check-out στις online αγορές τους. Η Klarna προσφέρει την επιλογή Pay in 3, η οποία επιτρέπει στον καταναλωτή να κάνει την αποπληρωμή της αγοράς του σε 3 ισόποσες άτοκες δόσεις, ακόμα και με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Όμως και με το Flex Pay, μπορείς να πληρώσεις σε 36 άτοκες δόσεις χωρίς κάρτα, ενώ για την παράδοση δεν θα χρειαστεί να αγχωθείς, αφού το πολύ σε 48 ώρες το δώρο θα είναι στην πόρτα σου με το Next Day Delivery.

Αν πάλι δεν ξέρεις τι δώρο να επιλέξεις μια δωροκάρτα Public Gift Card σου λύνει τα χέρια.

Χριστουγεννιάτικη διάθεση στα καταστήματα Public

Αν θέλεις να μπεις σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση, τα φυσικά καταστήματα Public φοράνε τα γιορτινά τους και δείχνουν σε όλους τον… Public τρόπο να μοιραζόμαστε, μέσα από ευφάνταστα χριστουγεννιάτικα events.

Στα Public Συντάγματος, ο Άγιος Βασίλης – ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Χριστουγέννων, παρέα με αγαπημένους ήρωες των παιδιών όπως ο Σκρουτζ, η Κόκκινη Βασίλισσα και η Χιονάτη – δίνουν σε όλους μας λίγη από τη λάμψη και τη μαγεία τους, μοιράζοντας υπέροχα χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Στα καταστήματα Public The Mall Athens και Public Golden Hall, το πιο μελωδικό act μας βάζει σε “What A Feeling” διάθεση! Η οκταμελής χριστουγεννιάτικη μπάντα των Public, μαζί με έναν εντυπωσιακό ξυλοπόδαρο, δίνουν στα ψώνια των γιορτών μια επιπλέον νότα χαράς, ενώ οι βοηθοί του Άγιου Βασίλη, τα παιχνιδιάρικα ξωτικά, μοιράζουν χριστουγεννιάτικα στολίδια σε μικρούς και μεγάλους.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Στα Public The Mall Athens, το συγκρότημα VOX The Acadella μας παρασύρει με τον ρυθμό του στην πιο γιορτινή διάθεση!

Ακόμα περισσότερες μοναδικές στιγμές, παρουσιάσεις βιβλίων αλλά και προτάσεις σας περιμένουν στα Public, που θα σας εμπνεύσουν να έρθετε πιο κοντά με όσους αγαπάτε αλλά και να νιώσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Τα Public μας βοηθούν ακόμη περισσότερο ν’ απολαύσουμε τις γιορτές με τον δικό μας τρόπο, προτείνοντάς μας τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες εξόδους στο Public Blog!