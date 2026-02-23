Ξυλαγανή Ροδόπης: Τα «Ισνάφια» ζωντανεύουν την παράδοση της Καθαράς Δευτέρας - Real.gr

Η Ξυλαγανή Ροδόπης γιορτάζει τα «Ισνάφια», που ήρθε από τις παλιές πατρίδες και αναβίωνε για πολλά χρόνια.

Τα Ισνάφια ήταν καθαρά γιορτή επαγγελματιών (σιδηρουργών, μαραγκών, κρεοπωλών, παντοπωλών, κλπ), που έκλειναν τα μαγαζιά τους, ντύνονταν καρναβάλια και γλεντούσαν στην πλατεία, συνεισφέροντας ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στο πανηγύρι όλοι οι κάτοικοι του οικισμού, χωρίς διακρίσεις.

Η γιορτή ξεκινάει νωρίς το πρωί, με τον αρχικαρνάβαλο, ντυμένο με διονυσιακή, ζωώδη περιβολή, να γυρνά στους δρόμους καλώντας τους χωριανούς στο πανηγύρι της πλατείας, σκορπώντας από τον τορβά του ζαχαρωτά σε όλους και μαρκάροντας στο μέτωπο κάθε επαγγελματία με μια βούλα καμένου φελλού από μπουκάλι. Το ξεφάντωμα διαρκεί όλο το βράδυ, και λήγει το επόμενο πρωί.