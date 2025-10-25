Ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της στο Κορωπί: Μαρτυρίες – σοκ για τον 50χρονο - Real.gr

Η 40χρονη μητέρα, που δέχθηκε άγρια επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές, αποσωληνώθηκε ωστόσο, η κατάστασή της παραμένει σοβαρή.

Το μόλις τεσσάρων ετών αγοράκι της, μάρτυρας της φρίκης, νοσηλεύεται στο Παίδων. Παραμένει σε κατάσταση σοκ και φέρει εκδορές, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση για να προστατέψει τη μητέρα του, όπως αναφέρει το Mega. Στην κούνια ήταν το οκτώ μηνών αδελφάκι του.

Τα λόγια που ψέλλισε στους αστυνομικούς, όταν βρήκαν το παιδί στην αυλή του σπιτιού στο Κορωπί συγκλονίζουν: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι».

«Το τεσσάρων ετών αγοράκι είναι πολύ τρομαγμένο. Παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Φέρει εκδορές πίσω από το αυτί. Δεν έχει κάποια παραμέληση περιβαλλοντική. Ο παππούς, ο πατέρας της 40χρονης, παραμένει με τα παιδιά τις βραδινές ώρες. Το πρωί και το μεσημέρι έρχεται και η διευθύντρια του παιδικού σταθμού των παιδιών», αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου.

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών συνεχίζει να αρνείται τα πάντα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού.

Πίσω από την κλειστή πόρτα της μονοκατοικίας στο Κορωπί φαίνεται πως κρυβόταν η φρικτή αλήθεια.

«Αυτός ο άνθρωπος ζήλευε πάρα πολύ η… είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι, είναι μία κούκλα, απλά εκείνος ένιωθε ανασφάλειες την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα να δει που είναι, που πάει με ποιον μιλάει. Δεν μπορούσε να βγει έξω, να πάει πουθενά», δήλωσε φίλη της 40χρονης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 40χρονη γυναίκα βίωνε καθημερινά το φόβο, εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον 50χρονο σύντροφό της. Καθότι στην περιοχή δεν έμενε κάποιος φίλος ή συγγενής, πολλοί από τους γείτονες κάνουν λόγο για μία γυναίκα που επεδίωκε φιλικές σχέσεις με τους γείτονες, ψάχνοντας πιθανόν ένα άτομο εμπιστοσύνης.

«Ιδιόρρυθμος, κάποια στοιχεία περίεργης συμπεριφοράς ειδικά ως προς τα παιδιά. Εκνευριζόταν πάρα πολύ με τα παιδιά, όταν αυτά έκαναν φασαρία και με την ίδια, όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν, όπως εκείνος ήθελε», αναφέρει άνθρωπος από το συγγενικό περιβάλλον της 40χρονης. Ο 50χρονος θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.