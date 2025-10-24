Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Το «θέατρο» του 50χρονου στις Αρχές - «Την είχε κακοποιήσει ξανά» - Real.gr

Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ένας 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύζυγό του και μάλιστα μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Η γυναίκα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της, το απόγευμα της Πέμπτης 23.10.2025 στο Κορωπί.

Ο 50χρονος άνδρας προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του και έπαιξε θέατρο στους αστυνομικούς που έσπευσαν να ελέγξουν την κατάσταση στο σπίτι του Κορωπίου, το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10). Ο ίδιος κάλεσε το 100, είπε πως βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη και πως δεν ευθύνεται για τα σοβαρά τραύματα που είχε σε κεφάλι και σώμα. Αυτός ο άνθρωπος είχε ήδη συλληφθεί ακόμη μία φορά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Με απόλυτη ψυχραιμία, ο 50χρονος καλεί την Αστυνομία. Υποστηρίζει ότι έχει γίνει ληστεία στο σπίτι του και η γυναίκα του είναι αναίσθητη στο πάτωμα.

«Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. “Ελάτε, έγινε ληστεία”. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», είπε ο 50χρονος. Ο 50χρονος φαίνεται να επιμένει και μετά τη σύλληψή του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στον ξυλοδαρμό της γυναίκας του.

«Την είχε κακοποιήσει ξανά»

Χαρακτηριστική του μαρτυρίου που βίωνε η 40χρονη, είναι μαρτυρία φίλη της που υποστηρίζει ότι είχε κακοποιηθεί ξανά από τον 50χρονο.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο ‘Λαϊκό’ είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό. Αυτά για μένα βέβαια ήταν δικαιολογίες, γιατί ήξερα ότι τα έκανε αυτός».

Σοκ είναι τα όσα είπε στη δασκάλα του ο γιος της 40χρονης γυναίκας. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια όσα αντίκρισε:

«Μπήκα στο σπίτι, είναι η πρώτη φορά που μπήκα. Ανεβαίνοντας στον δρόμο ήταν όλοι αστυνομικοί δεξιά και αριστερά. Όπως μπήκαμε στο σπίτι, δεξιά είχε πολύ αίμα. Μου είπε ο μεγάλος, ο Ιάσονας: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…».

Η διευθύντρια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 4χρονος γιος του ζευγαριού είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με απανωτές μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.

«Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.

Ο 50χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

«Είχε εκμυστηρευθεί σε δύο μαμάδες, όχι σε μένα, ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι. Ήταν φως φανάρι από τις ζωγραφιές και τη συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη. Συνήθως έλειπε η φιγούρα του πατέρα. Έλεγε ότι “ο μπαμπάς ταξιδεύει”. Δεν ήταν ποτέ στη ζωγραφιά, ενώ η μαμά είχε πάνω της όλα τα αυτοκόλλητα».

Σύμφωνα με το STAR, η γυναίκα έφερε χτυπήματα, μώλωπες και αίμα παντού, είχε δεχθεί γροθιές στο κεφάλι.