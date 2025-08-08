«Ξύπνησα και δεν ήταν εκεί»: Τι λέει ο σύζυγος της 59χρονης Βρετανίδας που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Real.gr

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της Βρετανίδας τουρίστριας, που χάθηκαν τα ίχνη της το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, στην παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα.

Ο συντετριμμένος σύζυγός της, Chris Bourda περιέγραψε στην Daily Mail πώς αποκοιμήθηκε σε ξαπλώστρα και ξύπνησε και διαπίστωσε ότι εκείνη είχε εξαφανιστεί…

Ο 66χρονος φαρμακοποιός, μιλώντας στην βρετανική εφημερίδα ενώ εξακολουθεί να αναζητά απεγνωσμένα τη σύζυγό του είπε: «Φαινόταν αρκετά χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Πήγαμε για μια σύντομη βουτιά καθώς φυσούσε και είχε μερικά κύματα. Στη συνέχεια παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε καλά μετά. Δυστυχώς, εγώ κοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα δεν ήταν εκεί.«Έτρεξα γρήγορα στην τουαλέτα και χτύπησα την πόρτα της κυρίας, αλλά δεν ήταν εκεί μέσα. Έπειτα έτρεξα στην παραλία για να κοιτάξω ξανά στο νερό.

«Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, μου απάντησαν όχι, αλλά αργότερα έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία που μας έδειχνε να τρώμε κρέπες στο βάθος. Τότε γύρισα γρήγορα στον σερβιτόρο να του πω ότι η γυναίκα μου έλειπε, την είδες;», τον ρώτησε και αυτός «άρχισε να γελάει».Όπως λέει μόνο αφού εξήγησε στο σερβιτόρο ότι η γυναίκα του είχε «ψυχολογικά προβλήματα και έπρεπε να καλέσει την αστυνομία», ο μπάρμαν συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στη συνέχεια, ζήτησε βοήθεια από έναν τοπικό καταστηματάρχη, ο οποίος τηλεφώνησε στην αστυνομία, όπως τονίζει όμως το δημοσίευμα της Daily Mail, οι αστυνομικοί δεν έφτασαν στο σημείο παρά μόνο δύο ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα ο κ. Bourda να συνεχίσει την έρευνά του μόνος του.

Όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο αναζητώντας τη σύζυγό του, υποστήριξε ότι οι γιατροί του είπαν ότι «πολλά περιστατικά» συμβαίνουν σε αυτήν την παραλία και ότι μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνη.

«Έψαχνα χωρίς ύπνο ή οτιδήποτε άλλο. Μέρα και νύχτα, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Τη νύχτα όμως ήταν δύσκολο να δω, καθώς ήταν τόσο σκοτεινά. Για μέρες και νύχτες πήγαινα στην ακτή, έψαχνα θάμνους, ελαιώνες, άδεια σπίτια, εργοτάξια, αργότερα πήγα στους λόφους, τίποτα. Ρώτησα την αστυνομία αν πιστεύουν ότι είναι ζωντανή, γιατί δεν χρησιμοποιούν σκυλιά, drones, ελικόπτερα και μου απάντησαν ‘πού να ψάξουμε; Είναι μια τεράστια περιοχή’. Δεν νομίζω ότι η γυναίκα μου θα είχε πάει σε κάποιον με το αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν νομίζω. Έχω προσπαθήσει παντού, αλλά ένα άτομο μόνο του είναι πολύ δύσκολο να βρει κάτι».

Οπως είπε ο ίδιος για την σύζυγό του, με την οποία γνωρίστηκαν στη Γερμανία, υπέφερε κατά διαστήματα από επεισόδια κατάθλιψης και άγχους για αρκετά χρόνια. Επίσης, είχε εξαφανιστεί μία ακόμα φορά στο παρελθόν όταν ζούσαν στο Λονδίνο έπειτα από ένα επεισόδιο κατάθλιψης που υπέστη αφού απολύθηκε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κα Bourda αρρώστησε ξανά τον Φεβρουάριο, βρισκόταν σε διαδικασία ανάρρωσης και ήταν σε καλή διάθεση. «Τον Φεβρουάριο ήταν άρρωστη, αλλά τώρα ήταν σε φάση ανάρρωσης. Μάλιστα, το προηγούμενο βράδυ πριν χαθεί, κρατούσε το χέρι μου και μιλούσαμε για το πόσο ευτυχισμένοι είμαστε μαζί αυτά τα 40 χρόνια. Της είπα ότι ελπίζω να έχουμε άλλα 40 μπροστά μας».

Ο κ. Bourda έχει ήδη καταθέσει καταγγελία στη βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι η τοπική αστυνομία δεν έδρασε επαρκώς, όπως αναφέρει η Daily Mail. Όπως λέει, το ΥΠΕΞ της Βρετανίας τον ενημέρωσε ότι πρόκειται να σταλεί στην περιοχή ειδική ομάδα εθελοντών για την αναζήτηση αγνοουμένων.