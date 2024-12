Ύμνοι για το Μετρό Θεσσαλονίκης από την Daily Mail: «Μοναδικό στον κόσμο»

«Ένα υπόγειο Μουσείο»

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, «η γραμμή μήκους 9,6 χιλιομέτρων κόστισε τρία δισεκατομμύρια ευρώ και κατά τη διάρκεια της κατασκευής -που διήρκεσε σχεδόν 20 χρόνια- ανακαλύφθηκαν πάνω από 300.000 θησαυροί, πολλοί από τους οποίους εκτίθενται τώρα στους 13 σταθμούς του μετρό. Οι εργάτες ανακάλυψαν μια αγορά της βυζαντινής εποχής, ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο και τα απομεινάρια του πιο πολυσύχναστου δρόμου της Θεσσαλονίκης τον 6ο αιώνα».

«Πρόκειται για έναν πολυσύχναστο δρόμο με πολλά καταστήματα, λένε οι αρχαιολόγοι».

Στη συνέχεια η Daily Mail περιγράφει όλα όσα έγιναν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και και τον υπουργό Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα στα εγκαίνια της λειτουργίας «ενός συστήματος που άργησε πολύ».

Επισήμανε δε τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού παραθέτοντας μερικές από αυτές σχετικά την πολύχρονη προσπάθεια να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.

Εντυπωσιακό το Μετρό της Θεσσαλονίκης

Το ρεπορτάζ συνεχίζει επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με τον ανάδοχο του έργου, οι κατασκευαστές έπρεπε να σκάψουν βαθύτερα από ό,τι αρχικά είχε προγραμματιστεί - έως και 31 μέτρα- για να διασφαλίσουν ότι οι σήραγγες θα διέρχονται κάτω από τα αρχαιολογικά ευρήματα. ''Είναι μια ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη να γίνει μια δεύτερη Ρώμη, όσον αφορά τις αρχαιότητες'', δήλωσε η Μελίνα Παϊσίδου, μία από τους αρχαιολόγους που ανακάλυψαν τα υπόγεια κειμήλια. Οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι η λειτουργία της γραμμής θα σημαίνει 57.000 λιγότερα αυτοκίνητα την ημέρα στην ασφυκτικά γεμάτη από κίνηση πόλη, ενώ αναμένεται ότι 254.000 επιβάτες θα χρησιμοποιούν το σύστημα καθημερινά».

