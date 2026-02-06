Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13/2 - Real.gr

Quantcast
Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13/2

19:45, 06/02/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνολικά 70.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 93.900 δικαιούχους, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον eΕΦΚΑ, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

