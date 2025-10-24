Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Χρηματοδότηση 900.000 ευρώ προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την κυβερνοασφάλεια - Real.gr

Quantcast
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Χρηματοδότηση 900.000 ευρώ προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την κυβερνοασφάλεια

21:00, 24/10/2025
Στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας του Δημοσίου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου για τη θωράκιση των ψηφιακών υποδομών του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με παρουσία σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα, ανήκει στα πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Η επένδυση αυτή ενισχύει την κυβερνοασφάλεια του ακαδημαϊκού ιδρύματος με σύγχρονο εξοπλισμό, αναβάθμιση υποδομών και τη δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC), το οποίο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αναφέρεται επίσης στην ίδια ανακοίνωση.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, τόνισε: «Η χρηματοδότηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποδεικνύει ότι η κυβερνοασφάλεια στα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο τεχνολογικό ζήτημα, αλλά εθνική προτεραιότητα. Η στήριξή μας αυτή είναι επένδυση στη γνώση, στην ασφάλεια και στους ανθρώπους της Θράκης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Χρηματοδότηση 900.000 ευρώ προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την κυβερνοασφάλεια

