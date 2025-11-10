Υπ. Υγείας: Σε όλη τη χώρα από το 2026 οι δωρεάν υπηρεσίες των Κινητών Μονάδων Υγείας - Real.gr

Την επέκταση των δράσεων με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με στόχο την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού, ανακοίνωσε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι ΚΟΜΥ από την πιλοτική εφαρμογή τους έδειξαν ότι είναι από τις πιο επιδραστικές και επιτυχημένες δράσεις του υπουργείου Υγείας. «Η δουλειά που κάνουν με τις επισκέψεις τους σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, σε μικρές κοινωνίες, η επαφή τους με τον κόσμο και η προσφορά τους είναι συγκλονιστική», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε πως το πρόγραμμα είναι απόλυτα εξασφαλισμένο όσον αφορά την χρηματοδότησή του και μαζί με το «Προλαμβάνω» είναι δύο δράσεις που αλλάζουν την πρόληψη στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ότι είναι μία υπηρεσία, η οποία ήρθε για να μείνει, ανακοινώνοντας παράλληλα την επέκταση του προγράμματος για πανελλαδική κάλυψη και τονίζοντας ότι από την αρχή του χρόνου οι δράσεις του προγράμματος επεκτείνονται σε όλη τη χώρα ταυτόχρονα. Όπως τόνισε, από τις ΚΟΜΥ θα εξυπηρετούνται πλέον κάθε χρόνο τουλάχιστον 500 χιλιάδες άνθρωποι.

Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ για τις προσεχείς επισκέψεις των Κινητών Ομάδων Υγείας στην περιοχή τους, αλλά και οι ίδιοι θα μπορούν επικοινωνώντας στο 1135 να δηλώνουν τις ανάγκες τους για υγειονομική βοήθεια. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι «οι ΚΟΜΥ δεν ήρθαν για να αντικαταστήσουν το ΕΚΑΒ και δεν πρέπει να το αντικαταστήσουν, το οποίο θα πρέπει να επιλέγεται για τα επείγοντα περιστατικά».

Όπως ανακοίνωσε, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχουν αναπτυχθεί 900 σημεία επισκέψεων των ΚΟΜΥ σε όλη τη χώρα. Η ίδια τόνισε ότι πρόκειται για «μία καθολικά δωρεάν υπηρεσία σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Όταν ρωτήθηκε από το ΑΠΕ – ΜΠΕ για τις ανάγκες που φαίνεται να είναι πιο σημαντικές για άμεση παρέμβαση σε απομακρυσμένες περιοχές τόνισε ότι από την πιλοτική εφαρμογή φάνηκε πως αρκετοί ασθενείς μέσης ηλικίας είναι αδιάγνωστοι. Μάλιστα διευκρίνισε ότι πρόκειται «για ασθενείς που μετά τις επισκέψεις, έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, υπερχοληστεριναιμία, διαβήτη κι άλλα σοβαρά νοσήματα». Μάλιστα τόνισε ότι είναι σημαντική η αναγνώριση αυτών των προβλημάτων υγείας και η πρόληψη, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μη φτάσουν σε σοβαρές επιπλοκές.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι οι ΚΟΜΥ είναι άμεσα συνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που λειτουργεί πλέον σε 35 νοσοκομεία.

«Για παράδειγμα ένας ενδοκρινολόγος που βρίσκεται σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας μπορεί να δώσει τις συμβουλές και τις οδηγίες του από απόσταση», τόνισε και συμπλήρωσε ότι το ΕΣΥ πάει παντού και δίνει πρόσβαση παντού.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου τόνισε ότι από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει έως σήμερα από τις ΚΟΜΥ όσον αφορά τον εμβολιασμό «κατάφεραμε να εμβολιάσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ρομά για την ιλαρά, καθώς η κάλυψη για το νόσημα αυτό πριν τους εμβολιασμούς στον συγκεκριμένο δεν ξεπερνούσε το 40%. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εμβολιασμός για γρίπη, Covid και έρπητα ζωστήρα, αυξήθηκε μετά τις παρεμβάσεις των ΚΟΜΥ