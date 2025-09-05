ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται έως 30/9 η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 για γεωργικά προϊόντα - Real.gr

Quantcast
ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται έως 30/9 η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 για γεωργικά προϊόντα

23:30, 05/09/2025
Έως και την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των δαπανών για το ΠΑΑ 2014-2020 είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025 και για αυτό κρίθηκε αναγκαία “η επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί:

  • η απρόσκοπτη υλοποίηση των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων, και
  • η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ενωσιακών πόρων”.

Στόχος των δράσεων είναι η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

