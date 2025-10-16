Θρήνος στη Λαμία: Υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας νεκρός σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας, λίγο πριν από την Αμερικανική Πρεσβεία με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού αναβάτη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το LamiaReport, το τροχαίο συνέβη κοντά στην περιοχή του 251 ΓΝΑ, όπου κινούνταν με το μηχανάκι του και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για να του παρασχεθεί βοήθεια χωρίς τελικά το ιατρικό προσωπικό να μπορέσει να αποτρέψει το μοιραίο.

Φως στα αίτια του τραγικού συμβάντος αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της τροχαίας και η ιατροδικαστική εξέταση που παραγγέλθηκε στην αντίστοιχη Υπηρεσία Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport η κηδεία του άτυχου παλληκαριού θα γίνει στη Λαμία. Για την ημέρα και την ώρα θα σας ενημερώσουμε μόλις οριστικοποιηθεί.