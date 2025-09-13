Υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα εντόμου και έχασε τις αισθήσεις του - Τον επανέφερε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ - Real.gr

Quantcast
17:42, 13/09/2025
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση υπέστη 51χρονος, στη Θεσσαλονίκη, μετά από τσίμπημα εντόμου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η αντίδραση εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ. Ο ασθενής στην συνέχεια σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση & παρακολούθηση. Στο συμβάν επιχείρησε 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά 4 διασώστες ΕΚΑΒ.

