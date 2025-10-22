Quantcast
«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου...» - Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - Real.gr
real player

«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου…» – Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

16:12, 22/10/2025
«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου…» – Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε η Χάρις Αλεξίου τον σπουδαίο τραγουδοποιό.

Η ερμηνεύτρια κοινοποίησε μια φωτογραφία του, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το κομμάτι του «Θαλασσογραφία». Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, δηλώνοντας ότι η απουσία του θα της στοιχίσει ιδιαίτερα.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες σαν φάρος στα σκοτάδια μου».

Δείτε την ανάρτησή της:

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

14:12 22/10
Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

09:55 22/10
Βίντεο από τροχαίο στο Περιστέρι - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί

Βίντεο από τροχαίο στο Περιστέρι - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί

15:37 22/10
Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

12:07 22/10
Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

13:54 22/10
Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή

Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή

16:30 22/10
«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου...» - Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου...» - Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

16:12 22/10
Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

15:45 22/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved