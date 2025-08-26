Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτική έκταση στο Άργος Ορεστικό - Real.gr

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν πλήρως την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, 26 Αυγούστου, σε ακαλλιέργητη γεωργική έκταση στην περιοχή «Κάργα» του Δήμου Άργους Ορεστικού. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην είσοδο της πόλης, από την πλευρά του αεροδρομίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά έκαψε περίπου 5 στρέμματα ακαλλιέργητης γεωργικής έκτασης και χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν πρόλαβε να επεκταθεί σε οικίες που βρίσκονται στην περιοχή.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν πλήρως την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.