Υπό έλεγχο η φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα - Real.gr

Με μήνυμά της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου ενημέρωσε τους πολίτες ότι η φωτιά, που ξέσπασε στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα τέθηκε υπό έλεγχο μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων.

Αναλυτικά:

«Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει τους πολίτες ότι απόψε, μετά τις 9 ξέσπασε πυρκαγιά σε κτήριο εντός του πρώην Στρατοπεδου Κόδρα.

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και την άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και με την συνδρομή της εθελοντικής ομάδας USAR Hellas, η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτηρίου, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για επέκτασή της, ενώ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Δημοτική Αρχή, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, θα συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες.

Καλούμε όλους τους επισκέπτες του Κόδρα να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε επικίνδυνο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου Καλαμαριάς παραμένουν στο σημείο και αυξημένη ετοιμότητα».



