Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην περιοχή της Μονής Λειμώνος στην κεντρική Λέσβο - Real.gr

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι η φωτιά στην περιοχή της Μονής Λειμώνος στην κεντρική Λέσβο.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά πρόλαβε να κάψει περί τα οκτώ στρέμματα χαμηλής και βλάστησης.

Για το σβήσιμο της φωτιάς, που κάποια στιγμή κινδύνεψε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής (30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος δύο αεροσκάφη), αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που με υδροφόρες από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν στην κατάσβεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ