Υποχώρησε δρόμος στο Ηράκλειο – Αυτοκίνητο «βυθίστηκε» σε οικόπεδο - Real.gr

10:51, 04/12/2025
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην οδό Φωτάκη, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν μέρος του δρόμου υποχώρησε ξαφνικά λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης.

Το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο βρέθηκε σε οικόπεδο, σε βάθος τριών μέτρων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο οικόπεδο γίνονταν εργασίες θεμελίωσης. Η δυνατή βροχόπτωση, δημιούργησε μια λίμνη όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του patris.gr.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Συνεργεία του δήμου, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο σημείο για να απομακρύνουν το όχημα και τοποθέτησαν προστατευτικά κάγκελα, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω ατυχήματα.

 

