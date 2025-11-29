Υποχώρησε γέφυρα στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ λόγω πυρκαγιάς - Διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί του Σαββάτου, καθώς υποχώρησε τμήμα γέφυρας στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ, στο ύψος της οδού Σαλαμινίδος 12, λόγω πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι στο σημείο εκείνο υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης.

Για το περιστατικό ενημέρωσε μέσω ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης, Νίκος Χρυσόγελος.

Όπως αναφέρει κινητοποιήθηκε αμέσως και ο Δήμος Αθηναίων μετά την επικοινωνία του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής με τον Αντιδήμαρχο Κλιματικής διακυβέρνησης και Κοινωνικής οικονομίας κ Ν. Χρυσογελο : η Πολιτική Προστασία Δήμου Αθηναίων, η δημοτική αστυνομία που μετέβη στο σημείο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ συνεργείο των Τεχνικών Υπηρεσιών κινητοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ Α. Γραμματικογιαννη για να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι να αποκατασταθεί η γέφυρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χρυσόγελου:

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω υποχώρησης της γέφυρας στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ στο ύψος Σαλαμινίος 12 δεν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων.

Το πρωί του Σαββάτου ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από το γεφυράκι και κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Στο σημείο εκείνο υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης.

Από την συγκεκριμένη γέφυρα διέρχονται οχήματα βαρεως τύπου