Υπόθεση Παναγόπουλου: «Ανοίγει η βεντάλια» των ερευνών - Στο στόχαστρο και συγγενικά πρόσωπα - Real.gr

Υπόθεση Παναγόπουλου: «Ανοίγει η βεντάλια» των ερευνών – Στο στόχαστρο και συγγενικά πρόσωπα

20:12, 09/02/2026
της Άννας Κανδύλη

Μετά την διαβίβαση του πορίσματος της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου στην Οικονομική Εισαγγελία, η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της βάζοντας στο « μικροσκόπιο» στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων αλλά και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα. Η ερευνα της Αρχής αναμένεται να στραφεί και σε πρόσωπα τα οποία είχαν και συγκεκριμενο ρόλο στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων, πρόσωπα τα οποία μπορεί να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα.

