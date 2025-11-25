Υπόθεση «Φοινικούντα»: Νέος κύκλος ερευνών για το διπλό φονικό - Real.gr

Οι Αρχές φαίνεται πως ανοίγουν τον κύκλο των πιθανώς εμπλεκομένων στη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του στενού του φίλου.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τα θολά σημεία στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προσπαθούν να διαλευκάνουν οι Αρχές, με λήψη νέων πειστηρίων, μαρτυριών και καταθέσεων, καθώς εκτιμούν ότι από το κάδρο του εγκλήματος λείπουν καθοριστικά στοιχεία.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οι ανακριτικές Αρχές θεωρούν πλέον ως βέβαιη την ύπαρξη ηθικού αυτουργού αλλά και προσώπων που διευκόλυναν ή και κατηύθυναν τους εμπλεκομένους στη δολοφονία, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί στις φυλακές Ναυπλίου.

Ετσι, έπειτα από εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε τρία καταστήματα στην Αθήνα, τα οποία διατηρεί 32χρονος επιχειρηματίας, στενός φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικού επιζώντος της επίθεσης. Υπενθυμίζεται πως ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο οποίος εκείνη την ημέρα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν το άτομο στο οποίο απευθύνθηκε ο ανιψιός αμέσως μετά τη δολοφονία του 68χρονου θείου του και του 61χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

Από την έφοδο των αστυνομικών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λάπτοπ, καθώς και έγγραφα, με στόχο να εντοπιστούν στοιχεία συναλλαγών και ψηφιακά πειστήρια που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε συνομιλίες μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ίσως αφορούν την υπόθεση. Παράλληλα, ζητήθηκε η παράδοση του κινητού τηλεφώνου του επιχειρηματία στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, καθώς βρισκόταν στην πόλη όταν διατάχθηκε η νέα έρευνα της ανακρίτριας. Στη συνέχεια ο 32χρονος επιχειρηματίας, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο, έδωσε και νέα κατάθεση, με τον συνήγορό του να δηλώνει πως ο εντολέας του, μόλις πληροφορήθηκε ότι η Αστυνομία ήθελε να ενεργήσει έλεγχο στο υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημά του, αμέσως με συνεργάτη του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν το καθήκον τους.

Να σημειωθεί πως σε ένα από τα καταστήματα του 32χρονου εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο ένας εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός. Κατά διαστήματα εργαζόταν και ο άλλος κατηγορούμενος.

Ο 32χρονος επιχειρηματίας είχε δώσει την πρώτη κατάθεσή του στην Καλαμάτα στις 17 Οκτωβρίου και είχε αναφέρει: «Οταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον συνεργό, αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει την αναγνώριση. Δεν του είπα τίποτα γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά εγώ δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό».

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι, όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., στα τέλη Οκτωβρίου ο φερόμενος ως εκτελεστής είχε πραγματοποιήσει δύο κλήσεις στον 32χρονο εργοδότη, γεγονός που ενισχύει τους ισχυρισμούς των Αρχών πως «διαπιστώνονται συνεχώς σε όλους αντιφάσεις, θολά σημεία, απόκρυψη ραντεβού και ασάφειες…».

Πώληση ακινήτων

Οι κάτοικοι στη Φοινικούντα αλλά και στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα που βλέπουν σχεδόν καθημερινά τον ανιψιό του 68χρονου και κληρονόμο κατά 95% της περιουσίας του εκλιπόντος θείου του να κυκλοφορεί με πολυτελές Ι.Χ. δεν παύουν να συζητούν για την υπόθεση. Ποικίλα σχόλια προκάλεσε η απόφαση του ανιψιού να προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του έναντι 160.000 ευρώ, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και για την πώληση δύο αγροτεμαχίων. Πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για δικά του περιουσιακά στοιχεία, καθώς ακόμη δεν έχει προχωρήσει στην αποδοχή της κληρονομιάς.

Πάντως, έρευνα διεξήχθη από αστυνομικούς και στο σπίτι του ανιψιού, στο κάμπινγκ αλλά και στον πολυχώρο «ΣΤΑΔΙΟΝ», που φιλοξενούσε εκδηλώσεις, ακίνητα που ανήκαν στον 68χρονο δολοφονηθέντα. Παράλληλα, ο ανιψιός παρέδωσε το κινητό του στις Αρχές, ενώ κλήθηκε να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Για τρίτη κατά σειρά κατάθεση κλήθηκε και η 22χρονη σύντροφος του ανιψιού, η οποία την ώρα των έξι πυροβολισμών βρισκόταν εντός του κάμπινγκ. Η κατάθεσή της στην ανακρίτρια ήταν πολύωρη, καθώς η δικαστική λειτουργός με διευκρινιστικές και διαδοχικές ερωτήσεις αναζητούσε να διαλευκανθούν λεπτομέρειες όσον αφορά τι προηγήθηκε της διπλής δολοφονίας αλλά και το τι ακολούθησε, όπως το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε στον επιχειρηματία φίλο του ζευγαριού, με το οποίο η 22χρονη τον ενημέρωσε για τις δολοφονίες…