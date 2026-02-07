Υπόθεση κατασκοπείας: Νέες πληροφορίες για τη στρατολόγηση του Σμήναρχου - Πώς έστελνε πληροφορίες στην Κίνα - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο που λειτουργούσε ο σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία και κατηγορείται ότι πωλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες για τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές εφαρμογές στην Κίνα.

Όπως αναφέρει το MEGA, η στρατολόγηση του σμήναρχου φέρεται να έχει γίνει από μια πλατφόρμα ανεύρεσης εργοδοτών, το γνωστό LinkedIn. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έγραφε χαρακτηριστικά ότι αναζητά προκλήσεις.

Μέσα εκεί είχε κάνει σειρά από αναρτήσεις, πάνω στο αντικείμενό του. Είναι χαρακτηριστικό ένα άρθρο του, το οποίο τιτλοφορεί ο ίδιος «οδηγός για τους insiders», όπου εξηγούσε πως όταν έχει μια δομή πρέπει να ελέγχεις τα στελέχη σου για να μην διαρρεύσουν αυτά τις πληροφορίες.

Το επόμενο ερώτημα που θέτουν οι αρχές είναι πόσο καιρό λειτουργούσε ως πράκτορας. Αυτό που ξέρουμε στην παρούσα φάση είναι ότι το έκανε για τουλάχιστον 18 μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψιν τον βαθμό του, δηλαδή το ότι ήταν σμήναρχος, το επίπεδο διαβάθμισης που είχε ήταν αρκετά υψηλό, γι’ αυτό είχε πρόσβαση μέσω του υπολογιστή του με τον κωδικό που έχει το κάθε αντίστοιχο στέλεχος.

Έμπαινε από τον υπολογιστή του και από εκεί αντλούσε τις πληροφορίες που χρειαζόταν και στη συνέχεια τις μετέτρεπε σε QR code και στη συνέχεια μέσα από ένα λογισμικό που του είχαν δώσει αυτοί που τον χρημάτιζαν, τις έστελνε στην Κίνα.