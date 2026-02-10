Υπόθεση κατασκοπείας: Έρευνα για πρόσβαση σε κωδικούς από την προηγούμενη υπηρεσία του Σμήναρχου - Real.gr

Νέα ερωτήματα για ζητήματα εθνικής ασφάλειας έφερε στο φως το ρεπορτάζ του Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με το Νίκο Χατζηνικολάου, σχετικά με την υπόθεση αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που φέρεται να διατηρούσε πρόσβαση σε ευαίσθητους κωδικούς ακόμη και μετά τη μετάθεσή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διερευνάται αν ο συγκεκριμένος σμήναρχος εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί κωδικούς από την προηγούμενη μονάδα στην οποία υπηρετούσε, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου των στρατιωτικών πληροφοριακών συστημάτων.

«Ένα δεύτερο θέμα είναι πώς αυτός ο αξιωματικός ταξίδεψε στο εξωτερικό», αλλά και «πώς πήρε μετάθεση ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η παρακολούθησή του».

Οι έρευνες δεν περιορίζονται σε ένα μόνο πρόσωπο. Παράλληλα, εξετάζεται αν ευαίσθητες πληροφορίες κατέληγαν μόνο σε μία χώρα ή αν διοχετεύονταν και σε άλλα κράτη, μέσω δικτύων συνεργασιών και εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα.

Παρά τις έρευνες, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα:

Πώς ταξίδεψε ο συγκεκριμένος αξιωματικός στο εξωτερικό χωρίς σχετική άδεια;

Πώς διατηρούσε κωδικούς πρόσβασης από την παλιά του μονάδα;

Πώς μετατέθηκε σε νέα μονάδα, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό παρακολούθηση;

Στις φυλακές Κορίνθου ο 54χρονος σμήναρχος

Στο μεταξύ, στις φυλακές Κορίνθου οδηγήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά από μια μαραθώνια ανάκριση οκτώ ωρών, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ κινεζικών συμφερόντων. Ο ανώτερος αξιωματικός κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κατηγορείται για τη διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών κρίσιμης σημασίας.

Στην απολογία του, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, βρέθηκε κάτω από ιδιάζουσες και ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες, δηλώνοντας πως έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών για να διευκολύνει την αναζήτηση της αλήθειας.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του ίδιου του εντολέα του να προφυλακιστεί και να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον αξιωματικό ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Εκεί τον προσέγγισε ένας Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.