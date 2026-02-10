Υπόθεση κατασκοπείας: Έρευνα για πρόσβαση σε κωδικούς από την προηγούμενη υπηρεσία του Σμήναρχου - Real.gr

Σύνοψη από το
- Νέα ερωτήματα για ζητήματα εθνικής ασφάλειας ανακύπτουν σχετικά με αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε πρόσβαση σε ευαίσθητους κωδικούς μετά τη μετάθεσή του.
- Διερευνάται αν ο συγκεκριμένος σμήναρχος εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί κωδικούς από την προηγούμενη μονάδα στην οποία υπηρετούσε, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου των στρατιωτικών πληροφοριακών συστημάτων.
- Οι έρευνες δεν περιορίζονται σε ένα μόνο πρόσωπο, εξετάζοντας αν ευαίσθητες πληροφορίες κατέληγαν σε μία ή περισσότερες χώρες. Παράλληλα, παραμένουν ερωτήματα για το πώς ο αξιωματικός ταξίδεψε στο εξωτερικό και πώς μετατέθηκε ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό παρακολούθηση.
Νέα ερωτήματα για ζητήματα εθνικής ασφάλειας έφερε στο φως το ρεπορτάζ του Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με το Νίκο Χατζηνικολάου, σχετικά με την υπόθεση αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που φέρεται να διατηρούσε πρόσβαση σε ευαίσθητους κωδικούς ακόμη και μετά τη μετάθεσή του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διερευνάται αν ο συγκεκριμένος σμήναρχος εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί κωδικούς από την προηγούμενη μονάδα στην οποία υπηρετούσε, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου των στρατιωτικών πληροφοριακών συστημάτων.
«Ένα δεύτερο θέμα είναι πώς αυτός ο αξιωματικός ταξίδεψε στο εξωτερικό», αλλά και «πώς πήρε μετάθεση ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η παρακολούθησή του».
Οι έρευνες δεν περιορίζονται σε ένα μόνο πρόσωπο. Παράλληλα, εξετάζεται αν ευαίσθητες πληροφορίες κατέληγαν μόνο σε μία χώρα ή αν διοχετεύονταν και σε άλλα κράτη, μέσω δικτύων συνεργασιών και εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα.
Παρά τις έρευνες, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα:
- Πώς ταξίδεψε ο συγκεκριμένος αξιωματικός στο εξωτερικό χωρίς σχετική άδεια;
- Πώς διατηρούσε κωδικούς πρόσβασης από την παλιά του μονάδα;
- Πώς μετατέθηκε σε νέα μονάδα, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό παρακολούθηση;
Στις φυλακές Κορίνθου ο 54χρονος σμήναρχος
Στο μεταξύ, στις φυλακές Κορίνθου οδηγήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά από μια μαραθώνια ανάκριση οκτώ ωρών, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ κινεζικών συμφερόντων. Ο ανώτερος αξιωματικός κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κατηγορείται για τη διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών κρίσιμης σημασίας.
Στην απολογία του, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, βρέθηκε κάτω από ιδιάζουσες και ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες, δηλώνοντας πως έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών για να διευκολύνει την αναζήτηση της αλήθειας.
«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του ίδιου του εντολέα του να προφυλακιστεί και να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.
Η αντίστροφη μέτρηση για τον αξιωματικό ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Εκεί τον προσέγγισε ένας Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο έτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι όλα άλλαξαν στην Κίνα, όπου δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στο Πεκίνο ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις αρχές. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαφές αυτές να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών που ήθελαν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών του.
Η έρευνα αποκάλυψε πως το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) του αξιωματικού ποσά που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος.
Μέχρι στιγμής, το πλήρες ύψος του οικονομικού οφέλους παραμένει άγνωστο, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων μέσω του οποίου πληρωνόταν για περίπου 18 μήνες.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε πως το θέμα αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα και συστολή, καθώς αφορά Έλληνα αξιωματικό. Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, υπογράμμισε πως αναμένεται το πόρισμα της έρευνας, σημειώνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί.