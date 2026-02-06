Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας, για την οποία συνελήφθη εν ενεργεία Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αξιωματικός βρέθηκε σήμερα στο Αεροδικείο Αθηνών, όπου παρέμεινε επί περίπου πέντε ώρες, ενώ πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Οι δικηγόροι του παρέλαβαν αντίγραφα της δικογραφίας, ενώ ανέφεραν ότι ο εντολέας τους βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος αποχώρησε από το Αεροδικείο συνοδεία της Αερονομίας, αυτή τη φορά με πολιτικά ρούχα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, σε αντίθεση με την πρωινή του εμφάνιση, αφού προσήλθε φορώντας τη στολή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σμήναρχος αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες, που επισύρουν ποινή ακόμη και ισόβιας κάθειρξης.

Η βασική κατηγορία αφορά τη μετάδοση άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με κρίσιμα αμυντικά συστήματα.

Λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, οι πληροφορίες αυτές φέρεται να είχαν και νατοϊκή διάσταση, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του κατηγορουμένου.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι πράξεις που του αποδίδονται θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Ο κατηγορούμενος, μάλιστα, κινδυνεύει κιαι με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τον νέο νόμο που αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις και εφαρμόζεται σε υποθέσεις που πλήττουν την εθνική ασφάλεια.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ενώ την Τρίτη αναμένεται η κρίσιμη απολογία του κατηγορούμενου, η οποία θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Το δίκτυο Κινέζων κατασκόπων πίσω από τη δράση του σμηνάρχου

Η επιλογή του από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς ο ίδιος υπηρετούσε σε μονάδα υψηλής και νευραλγικής σημασίας για τη λειτουργία όχι μόνο της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας αλλά και του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος είχε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ανωτάτη μόρφωση στα μηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

Η επιλογή του άλλωστε ωε διοικητής στη συγκεκριμένη μονάδα δεν ήταν τυχαία, καθώς ήταν ειδικευμένος στα ραντάρ έρευνας, στις ασύρματες επικοινωνίες, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στα συστήματα εναέριας επιτήρησης και στα συστήματα ραδιοναυτιλίας όχι μόνο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Οι τέσσερις συλλήψεις στο Ζιρόντ της Γαλλίας επίσης κατασκόπων για λογαριασμό της Κίνας φαίνεται ότι έχουν άμεση σύνδεση και με τη σύλληψη του Έλληνα αξιωματικού.

Πλέον οι έρευνες κινούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ξηλωθεί το υπόγειο δίκτυο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση δείχνει και η CIA.

«Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπείας, και μάλιστα εκ των έσω, στις ένοπλες δυνάμεις»

Η ΕΥΠ εδώ και λίγους μήνες είχε εντοπίσει την ύποπτη δραστηριότητα του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων. Ο αξιωματικός που υπηρετούσε σε θέση ευθύνης, κατηγορείται ότι συνειδητά μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Ο αξιωματικός, σύμφωνα με πληροφορίες, υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η ΕΥΠ έδωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου. Παρόντες στην επιχείρηση ήταν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πηγές, «πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπείας, και μάλιστα εκ των έσω, στις ένοπλες δυνάμεις». Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο συλληφθείς είναι υψηλόβαθμος στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα Σμήναρχος, ο οποίος συνελήφθη σε βάση στη Νότια Αττική, και ειδικότερα, στο Καβούρι. Όπως αποκαλύφθηκε, έδινε διαβαθμισμένες πληροφορίες των Ελληνικών Αεροπορικών Δυνάμεων, αλλά και απόρρητες πληροφορίες για το ΝΑΤΟ στην Κίνα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έστελνε με κωδικοποιημένο τρόπο, πολύ δύσκολα να εντοπιστεί ότι πληροφορίες είχε προς την Κίνα με έναν περίεργα διαβαθμισμένο τρόπο.

Στη έρευνα ενεπλάκησαν 3 υπηρεσίες. Η ΕΥΠ, ο 5ος κλάδος ΓΕΕΘΑ καθώς και το τμήμα κατασκοπείας του ΝΑΤΟ, που παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τον αξιωματικό. Αποφασίστηκε να γίνει σήμερα η σύλληψή του, στην μονάδα στην νότια Αττική, έπειτα από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να στείλει ένα πολύ μεγάλο πακέτο πληροφοριών στην Κίνα.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι πριν αναλάβει διοικητής στο Καβούρι ήταν αποσπασμένος στο Επιτελείο Γ4 που είναι η πληροφορική επικοινωνία, από εκεί περνούσαν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών από ασκήσεις και άλλες απόρρητοι έξοδοι αεροσκαφών.

Η εισαγγελέας που ήταν επικεφαλής της ομάδας συνοδευόταν από πολυάριθμο στρατιωτικό κλιμάκιο και ο αξιωματικός έδειξε να ξαφνιάζεται.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει και άλλον αξιωματικό.