Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο Σμήναρχος - Real.gr

Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο Σμήναρχος

15:34, 06/02/2026
Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε από το Αεροδικείο ο σμήναρχος που συνελήφθη για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Η απολογία του αναμένεται στις 10 το πρωί της Τρίτης και ήταν συνεργάσιμος όπως δήλωσε ο συνήγορός του.

Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στο Αεροδικείο, στον αριθμό 40 της οδού Σούτσου στην Αθήνα, στις 9:30 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αεροδικείου. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το κτίριο και επιβιβάστηκε σε όχημα μεταγωγής της Πολεμικής Αεροπορίας.


«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».


 

 

