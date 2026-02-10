Υπόθεση κατασκοπείας: Σε εξέλιξη η απολογία του σμήναρχου ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα - Έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεων του - Real.gr

Για περισσότερες από πέντε ώρες απολογείται, από σήμερα (10/2) το πρωί, στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, η ανάκριση ξεκίνησε πριν από τις δέκα το πρωί ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί έως και τις 15:00.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.

Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την CIA από τον περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσαν τον επίορκο σμήναρχο και διοικητή της 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, ο οποίος έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων, στην Κίνα.

Ο συλληφθείς ανώτερος αξιωματικός, κατά την ανάκρισή του «έσπασε» και ομολόγησε τα πάντα, ενώ υπέδειξε ακόμη και ονομαστικά τον Κινέζο «χειριστή» του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Όπως ανέφερε, το «όνομα» με το οποίο του συστήθηκε ο Κινέζος πράκτορας ήταν «Στίβεν», δήθεν για την ευκολία της μεταξύ τους επικοινωνίας, αλλά είναι ξεκάθαρα ένα όνομα ίσης αξίας με το «Κανένας», όπως συνηθίζουν οι κατάσκοποι να χρησιμοποιούν. Οι Αρχές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν την πραγματική του ταυτότητα και έχουν διαπιστώσει ότι όντως πρόκειται για αξιωματικό των Μυστικών Υπηρεσιών της Κίνας.

Η πρώτη τους επαφή έγινε διαδικτυακά, καθώς ο σμήναρχος είχε «ανεβάσει» ένα αναλυτικό βιογραφικό του στο «LinkedIn» και έτσι έγινε η πρώτη προσέγγιση του «Στίβεν» ως δήθεν εκπροσώπου εταιρείας τεχνολογίας που εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις του Έλληνα αξιωματικού στο αντικείμενο. Αρχικά, του ανέθεσε κάποιες μελέτες για τη ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία αποτελούσε «βιτρίνα» της συγκεκριμένης επιχείρησης των κινεζικών Μυστικών Υπηρεσιών.