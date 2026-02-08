Υπόθεση κατασκοπείας: Στο μικροσκόπιο το ταξίδι του Σμήναρχου στην Κίνα - Πώς «έσπασε» στην ανάκριση - Real.gr

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει το ταξίδι που είχε κάνει στην Κίνα ο 54χρονος σμήναρχος.

Η επαφή του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του έγινε στο Πεκίνο το 2024. Το ταξίδι ήταν ιδιωτικό, ωστόσο οι στρατιωτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τις μονάδες του. Το γεγονός ότι δεν το είχε κάνει, κίνησε υποψίες και «κλειδώθηκε» – όχι μόνο από την Αθήνα – ως ύποπτος κατασκοπείας.

Ο σμήναρχος είχε το ιδανικό προφίλ για τους ανθρώπους που τον επέλεξαν. Καταρτισμένος και με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, είχε – ως διοικητής – πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, που είχαν σχέση με νατοϊκά και ελληνικά στρατιωτικά μέσα, επιχειρησιακά σχέδια και κινήσεις του προσωπικού.

Μέχρι και την Τρίτη, οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, ο αξιωματικός θα κρατείται στο αεροδικείο Καρέα. Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Στρατιωτικές πηγές σημείωναν ότι η έρευνα εστιάζεται στα αρχεία που έχουν αποσταλεί, ωστόσο τονίζεται ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου Συμμαχίας δεν ήταν στη διαχειριστική ατζέντα του Σμηνάρχου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ο αξιωματικός αρνήθηκε τις κατηγορίες που του απηύθυναν τα στελέχη της ΕΥΠ και της Αντικατασκοπίας του ΓΕΕΘΑ, παρουσία εισαγγελέως, κατά τη σύλληψή του στη μονάδα όπου υπηρετούσε. Στο πρώτο στάδιο της ανάκρισης, συνέχισε να αρνείται και δεν απαντούσε σε καμία ερώτηση, δείχνοντας αιφνιδιασμένος από τα στοιχεία που του παρουσίασαν.

Το σημείο καμπής στην ανάκριση

Η στάση του άρχισε να αλλάζει όταν οι πράκτορες τού έδειξαν τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο ένα από αυτά ήταν εγκατεστημένο κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Εκείνη τη στιγμή, ο 54χρονος άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις, γεγονός που οδήγησε τους ανακριτές να εντείνουν την πίεση.

Η συμπεριφορά του άλλαξε σταδιακά και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να ομολογεί. Λίγη ώρα αργότερα, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, βάζοντας τέλος στην πολύωρη άρνηση που είχε προηγηθεί.

Στο δωμάτιο της ανάκρισης βρίσκονταν δύο έμπειρα στελέχη της ΕΥΠ με διαφορετικές ειδικότητες. Ο ένας ήταν ειδικός στην αντικατασκοπία, ενώ ο δεύτερος στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Παρόντα ήταν επίσης στελέχη της Αντικατασκοπίας του ΓΕΕΘΑ, τα οποία γνώριζαν με ακρίβεια ποιες ερωτήσεις έπρεπε να τεθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ασφαλείας και οι ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ έχουν καταλήξει σε έναν «άνθρωπο-σκιά» που κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας. Το προφίλ του σκιαγραφείται όσο σφίγγει ο κλοιός γύρω του και υπό άκρα μυστικότητα ερευνάται η σχέση του με τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αξιωματικός φέρεται να πουλούσε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες στον Κινέζο σύνδεσμό του από τον Οκτώβριο. Οι αρχές ερευνούν αν τον στρατολόγησε ο άνθρωπος-σκιά.

Στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμα δύο άτομα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο απόστρατους, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα και με παρόμοιους «συνδέσμους», όπως με αυτόν που επικοινωνούσε ο Αξιωματικός της Αεροπορίας. Ο ένας, σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, έχει σχέση εργασίας με την κινεζική αεροπορία. Οι αρχές κινούνται προσεκτικά και με διακριτικότητα μέχρι να συλλέξουν όλα τα στοιχεία και να ολοκληρώσουν το παζλ, όπως έγινε και με τον σμήναρχο.

Η συνάντηση στην Αθήνα

Όπως αποκαλύπτει η ΕΡΤ, ο σμήναρχος είχε συνάντηση και με τον άνθρωπο σύνδεσμο από το Πεκίνο. Ο Κινέζος κατάσκοπος το 2025 παραβρέθηκε σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες όπου συναντήθηκαν οι δύο άνδρες.

Ερευνάται αν σε εκείνη τη συνάντηση το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων τού έδωσε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΥΠ, ο κατηγορούμενος στα τέλη του 2024 είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών.

Στο Πεκίνο συνάντησε τον σύνδεσμό του Κινέζο πράκτορα, με τον οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είχε σχεδόν καθημερινή επαφή.

Ο Κινέζος κατάσκοπος εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας στον σμήναρχο και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητάει σταδιακά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του. Σε μία από τις συναντήσεις στο Πεκίνο, τού έδωσε και το τηλέφωνο-σκιά, με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πληρωμή γινόταν σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή που είχε στο κινητό-σκιά. Τα εμβάσματα ήταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εντοπίστηκαν στο κινητό του εμβάσματα μηνιαία και τριμηνιαία που κυμαίνονταν από 5 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά όσο προχωράρει η έρευνα.

Ο 54χρονος σμήναρχος συνεργάστηκε με τις Αρχές και έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση του με τον Κινέζο σύνδεσμο, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο είναι 40 με 45 ετών, όταν βρέθηκαν στο δεύτερο κινητό του οικονομικές συναλλαγές και φωτογραφίες με στρατιωτικά έγγραφα

«Είχε σαν Θεό του το χρήμα»

Ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Γεώργιος Καμπάς μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την υπόθεση του 54χρονου σμηνάρχου – κατασκόπου.

«Είναι μοναδική περίπτωση, εγώ τουλάχιστον 45 χρόνια που υπάρχω μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουμε ξανά ακούσει κάτι αντίστοιχο. Ειδικά για τα στελέχη της Αεορπορίας ξέρουμε πολύ καλά τι προσφέρουν. Στρατολογήθηκε γιατί είχε πρώτα από όλα χαλαρή συνείδηση και είχε βάλει σαν Θεό του το χρήμα και δεν υπολόγιζε τίποτα άλλο. Βρισκόταν και στο τέλος της καριέρας του, σμήναρχος ήταν, οπότε έκανε αυτό το πράγμα.

Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό έγινε μέσα από ένα σάιτ και από ένα σύστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορεί μέσα από ένα σάιτ να συζητάνε και να λένε τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι έγινε φυσική επαφή, καθώς ο άνθρωπος αυτός ταξίδευε πολύ συχνά στο εξωτερικό γιατί ήταν αξιολογητής του ΝΑΤΟ, μάλλον είχε εντοπιστεί κιόλας από τις κινεζικές αρχές».

«Εκείνο που είναι το πιο σημαντικό από όλα, εκτός από το ότι θα αντιγράψουν αναλόγως το τι έστειλε εκείνος ο άνθρωπος εκεί, είναι και γεωπολιτικά ότι η Κίνα πλέον αποκτά έναν επιθετικό προσδιορισμό πλέον εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα».

