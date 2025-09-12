Υπόθεση μαστροπείας: Ο 42χρονος αρνείται τις κατηγορίες – Σοκάρουν οι μαρτυρίες των θυμάτων - Real.gr

Τα οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα θύματά του, εκμεταλλευόταν ο 42χρονος φερόμενος μαστρoπός, που κατηγορείται ότι το διάστημα 2016 -2022, βίαζε, έδινε ναρκωτικά και εξέδιδε τουλάχιστον 5 γυναίκες.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των πέντε θυμάτων του φερόμενου μαστροπού και βιαστή. Ο 42χρονος κατηγορούμενος διέδιδε ότι διατηρούσε σχέση με πολιτικούς, μεταξύ αυτών και με τον Μ. Χρυσοχοΐδη, όπως είπε, προκειμένου να εξασφαλίζει τη σιωπή των θυμάτων του.

Ανάμεσα σε αυτές και μια ανήλικη που τον γνώρισε το 2016, όταν εργαζόταν για μικρό διάστημα στο κατάστημα του στη Γλυφάδα.

Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν πως η ανήλικη δέχτηκε την πρότασή του να της δανείσει χρήματα για να τη βοηθήσει και το 2017 απαίτησε την αποπληρωμή του χρέους της, ύψους 2.000 – 3.000 ευρώ.

Η ανήλικη τον επισκέφτηκε σπίτι του, όπου ο 42χρονος με τη χρήση βίας την ανάγκασε να κάνει χρήση κοκαΐνης και τη βίασε.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος ανάγκασε την ανήλικη να εκδίδεται και να παίρνει μέρος σε ταινίες πορνό της εταιρείας του. Συχνά μετέφερε ο ίδιος τις κοπέλες στα ραντεβού σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα όπου γυρίζονταν οι ταινίες πορνό.

Απέσπασε τη συναίνεσή της και την εξανάγκασε να συμμετάσχει σε ερωτικές ταινίες της εταιρείας του και να κάνει ερωτικά ραντεβού. Σε 6 μήνες πήρε μέρος σε 17 ταινίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έκανε 10 ραντεβού με πελάτες, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας.

Όταν η κοπέλα αυτή είδε στο διαδίκτυο ερωτικές ταινίες της, έπαθε κρίση πανικού και νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα σε δημόσιο ψυχιατρείο. Ο 42χρονος κράταγε το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων από τα ερωτικά ραντεβού.

Το 2021 την ανάγκασε να κάνει 2 ερωτικά ραντεβού που έκλεισε ο ίδιος αντί 600 ευρώ. Μετά από ένα περιστατικό με τον δεύτερο πελάτη, σταμάτησε τα ραντεβού και χρησιμοποιήθηκε για να απαντά σε τηλεφωνήματα και μηνύματα πελατών.

Μια 24χρονη αλλοδαπή που εργαζόταν ως στρίπερ στο Περιστέρι δέχτηκε να εργαστεί στην εταιρεία του 42χρονου και να κάνει ερωτικά ραντεβού μέχρι που σταμάτησε επειδή ήταν έγκυος.

Ο 42χρονος αρνείται τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αναμένεται τη Δευτέρα να απολογηθεί στον ανακριτή.

«Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει διαπιστωθεί κάποιος συνεργός. Φαίνεται ότι δρούσε μεμονωμένα. Φυσικά και γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια τα οποία έχουν κατασχεθεί. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε και κάποιος άλλος» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κ. Δημογλίδου στο ΕΡΤnews.

Ο κατηγορούμενος έλεγε στα θύματά του ότι έχει γνωριμίες στον χώρο της αστυνομίας και της πολιτικής και δεν πρόκειται να τον αγγίξει κανείς.

Χρησιμοποιούσε και το όνομα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος τον περασμένο Μάιο είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του.